Предлагаем приготовить классический мисо-суп. Вы также можете добавить к нему ингредиенты по своему желанию – вареные яйца, лосось, курицу и так далее.

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Как готовить классический мисо-суп

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Нарежьте тофу и шиитаке произвольными кусками.
  2. Вскипятите 800 миллилитров воды. Добавьте хондаши и соевый соус. Если у вас нет хондаши, то влейте еще половину столовой ложки соевого соуса.
  3. После закипания воды добавьте тофу, шиитаке и вакаме.
  4. Варите еще 10 минут на среднем огне, после чего выключите его и добавьте мисо-пасту.
  5. Поставьте медленный огонь. Уже через 10 минут классический мисо-суп будет готов.