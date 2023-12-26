Предлагаем приготовить классический мисо-суп. Вы также можете добавить к нему ингредиенты по своему желанию – вареные яйца, лосось, курицу и так далее.
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Как готовить классический мисо-суп
- Время: 30 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Нарежьте тофу и шиитаке произвольными кусками.
- Вскипятите 800 миллилитров воды. Добавьте хондаши и соевый соус. Если у вас нет хондаши, то влейте еще половину столовой ложки соевого соуса.
- После закипания воды добавьте тофу, шиитаке и вакаме.
- Варите еще 10 минут на среднем огне, после чего выключите его и добавьте мисо-пасту.
- Поставьте медленный огонь. Уже через 10 минут классический мисо-суп будет готов.