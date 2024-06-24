Вкус, который невозможно забыть: готовим оладьи с клубничным соусом

24 июня 2024, 15:59
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Источник:

yaroslavskyi_vova

Оладьи идеально подходят к завтраку. Ведь они не только просто готовятся, а и очень вкусные.

Клубничный соус превратит оладьи в произведение искусства. Обязательно воплотите в жизнь этот простой рецепт.

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Оладьи с клубничным соусом

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 170 граммов кефира;
– 80 граммов клубники;
– 1 маленькое яйцо;
– 140 граммов муки;
– 45 граммов сахара;
– 5 – 6 граммов разрыхлителя.
Соус:
– 150 граммов клубники;
– 125 граммов сахара;
– капля лимонного сока.

Смотрите, как готовить клубничные оладьи: видео

Приготовление:

  1. Смешайте кефир и клубнику. Взбейте блендером до однородной консистенции.
  2. Добавьте яйцо и сахар. Перемешайте венчиком, после чего добавьте муку и разрыхлитель. Снова перемешайте.
  3. Нагрейте сковороду с маслом. Ложкой выложите тесто, формируя оладьи. Обжарьте с 2 сторон до румяности.
  4. Тем временем клубнику для соуса помойте, уберите плодоножки и нарежьте.
  5. Часть клубники прогрейте с лимонным соком и сахаром до кипения. Остальную оставьте для украшения.
  6. Готовые оладьи полейте горячим клубничным соусом и положите ложку взбитых сливок с сахаром. Также подойдет сметана. Украсьте клубникой.

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Автор: Ольга Котів