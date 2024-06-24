Полуничний соус перетворить оладки на витвір мистецтва. Обов'язково втільте в життя цей простий рецепт.
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Оладки з полуничним соусом
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Дивіться, як готувати полуничні оладки: відео
Приготування:
- Змішайте кефір та полуницю. Збийте блендером до однорідної консистенції.
- Додайте яйце та цукор. Перемішайте вінчиком, після чого додайте борошно та розпушувач. Знову перемішайте.
- Нагрійте пательню з олією. Ложкою викладіть тісто, формуючи оладки. Обсмажте з 2 сторін до рум'яності.
- Тим часом полуницю для соусу помийте, приберіть плодоніжки та наріжте.
- Частину полуниці прогрійте з лимонним соком та цукром до кипіння. Решту залиште для прикраси.
- Готові оладки полийте гарячим полуничним соусом та покладіть ложку збитих вершків з цукром. Також підійде сметана. Прикрасьте полуницею.