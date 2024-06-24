Полуничний соус перетворить оладки на витвір мистецтва. Обов'язково втільте в життя цей простий рецепт.

Варто спробувати Ніколи не здогадаєтесь, що там є кефір: як приготувати полуничне смузі

Оладки з полуничним соусом

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Дивіться, як готувати полуничні оладки: відео

Приготування:

  1. Змішайте кефір та полуницю. Збийте блендером до однорідної консистенції.
  2. Додайте яйце та цукор. Перемішайте вінчиком, після чого додайте борошно та розпушувач. Знову перемішайте.
  3. Нагрійте пательню з олією. Ложкою викладіть тісто, формуючи оладки. Обсмажте з 2 сторін до рум'яності.
  4. Тим часом полуницю для соусу помийте, приберіть плодоніжки та наріжте.
  5. Частину полуниці прогрійте з лимонним соком та цукром до кипіння. Решту залиште для прикраси.
  6. Готові оладки полийте гарячим полуничним соусом та покладіть ложку збитих вершків з цукром. Також підійде сметана. Прикрасьте полуницею.