Кефир придаст приятной кислинки. Кроме того, смузи готовятся просто элементарно

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Смузи с клубникой и кефиром

  • Время: 10 минут
  • Порций: 2

Никогда не догадаетесь, что там есть кефир: как приготовить клубничное смузи
Клубника – идеальный ингредиент для смузи / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. Хорошо помойте клубнику и удалите плодоножки.
  2. Поместите в блендер кефир, клубнику, овсянку и сахар, если надо.
  3. Взбивайте около 2 минут, после чего дайте настояться 10 минут.
  4. Перед подачей украсьте мятой и клубникой.