Как суши, только лучше: приготовьте японские онигири с тунцом – справится даже ребенок

Чтобы отведать вкус Японии дома, не обязательно заказывать или уметь делать суши. Попытайтесь приготовить онигири с тунцом. Говорят, что они даже вкуснее.

Онигири – это традиционное японское блюдо из отварного, подсоленного риса, обернутого сушеными водорослями нори и наполненного разными начинками. ЮНЕСКО даже внесла этот популярный стритфуд в список нематериального культурного наследия Японии.

В этом рецепте мы предлагаем сделать онигири с тунцом. Однако вы также можете заменить его лососем, авокадо или овощами. Начинки можно подобрать на любой вкус.

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Онигири с тунцом: пошаговый рецепт

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

– 185 граммов консервного тунца в масле;– 2 столовые ложки майонеза;– 1 столовая ложка соуса Шрирача;– 1 столовая ложка соевого соуса;– 2 стакана риса для суши;– листы норы.



Удивите близких, приготовив онигири / Фото Unsplash

Приготовление:

Сварите рис в подсоленной воде и дайте ему остыть.

Тем временем в небольшую миску высыпьте сцеженный тунец, японский майонез, соус Шрирача и соевый соус. Всё хорошо перемешайте.

Смочите руки водой, чтобы к ним ничего не прилипало. После этого возьмите комочек риса, сделайте в центре углубления и положите начинку – ее должно быть втрое меньше, чем каши.

Слепите рис так, чтобы он закрыл всю начинку. Аккуратно сформируйте треугольник.

На готовые онигири приклейте полоски норы. Подавайте с соевым соусом.