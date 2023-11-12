Как суши, только лучше: приготовьте японские онигири с тунцом – справится даже ребенок
12 ноября 2023, 17:59Читати новину українською
Источник:Лаура Форд
Чтобы отведать вкус Японии дома, не обязательно заказывать или уметь делать суши. Попытайтесь приготовить онигири с тунцом. Говорят, что они даже вкуснее.
Онигири – это традиционное японское блюдо из отварного, подсоленного риса, обернутого сушеными водорослями нори и наполненного разными начинками. ЮНЕСКО даже внесла этот популярный стритфуд в список нематериального культурного наследия Японии.
В этом рецепте мы предлагаем сделать онигири с тунцом. Однако вы также можете заменить его лососем, авокадо или овощами. Начинки можно подобрать на любой вкус.
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Онигири с тунцом: пошаговый рецепт
- Время: 20 минут
- Порций: 2
– 185 граммов консервного тунца в масле;
– 2 столовые ложки майонеза;
– 1 столовая ложка соуса Шрирача;
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– 2 стакана риса для суши;
– листы норы.
Удивите близких, приготовив онигири / Фото Unsplash
Приготовление:
- Сварите рис в подсоленной воде и дайте ему остыть.
- Тем временем в небольшую миску высыпьте сцеженный тунец, японский майонез, соус Шрирача и соевый соус. Всё хорошо перемешайте.
- Смочите руки водой, чтобы к ним ничего не прилипало. После этого возьмите комочек риса, сделайте в центре углубления и положите начинку – ее должно быть втрое меньше, чем каши.
- Слепите рис так, чтобы он закрыл всю начинку. Аккуратно сформируйте треугольник.
- На готовые онигири приклейте полоски норы. Подавайте с соевым соусом.