Онігірі — це традиційна японська страва з відвареного, підсоленого рису, обгорнутого сушеними водоростями норі та наповненого різними начинками. ЮНЕСКО навіть внесла цей популярний стрітфуд до переліку нематеріальної культурної спадщини Японії.

У цьому рецепті ми пропонуємо зробити онігірі з тунцем. Проте ви також можете замінити його лососем, авокадо чи овочами. Начинки можна підібрати на будь-який смак.

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Онігірі з тунцем: покроковий рецепт

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2


Здивуйте близьких, приготувавши онігірі / Фото Unsplash

Приготування:

  • Зваріть рис у підсоленій воді і дайте йому охолонути.
  • Тим часом у невелику миску висипте зціджений тунець, японський майонез, соус Шрірача та соєвий соус. Усе добре перемішайте.
  • Змочіть руки водою, щоби до них нічого не прилипало. Після цього візьміть грудочку рису, зробіть у центрі заглиблення та покладіть начинку – її має бути втричі менше, ніж каші.
  • Складіть рис так, щоб він закрив всю начинку. Акуратно сформуйте трикутник.
  • На готові онігірі приклейте смужки норі. Подавайте із соєвим соусом.