Онігірі — це традиційна японська страва з відвареного, підсоленого рису, обгорнутого сушеними водоростями норі та наповненого різними начинками. ЮНЕСКО навіть внесла цей популярний стрітфуд до переліку нематеріальної культурної спадщини Японії.

У цьому рецепті ми пропонуємо зробити онігірі з тунцем. Проте ви також можете замінити його лососем, авокадо чи овочами. Начинки можна підібрати на будь-який смак.

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Онігірі з тунцем: покроковий рецепт

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 185 грамів консервного тунця в олії;

– 2 столові ложки майонезу;

– 1 столова ложка соусу Шрірача;

– 1 столова ложка соєвого соусу;

– 2 склянки рису для суші;

– листи норі.



Здивуйте близьких, приготувавши онігірі / Фото Unsplash

Приготування:

Зваріть рис у підсоленій воді і дайте йому охолонути.

Тим часом у невелику миску висипте зціджений тунець, японський майонез, соус Шрірача та соєвий соус. Усе добре перемішайте.

Змочіть руки водою, щоби до них нічого не прилипало. Після цього візьміть грудочку рису, зробіть у центрі заглиблення та покладіть начинку – її має бути втричі менше, ніж каші.

Складіть рис так, щоб він закрив всю начинку. Акуратно сформуйте трикутник.

На готові онігірі приклейте смужки норі. Подавайте із соєвим соусом.

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