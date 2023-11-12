Онігірі — це традиційна японська страва з відвареного, підсоленого рису, обгорнутого сушеними водоростями норі та наповненого різними начинками. ЮНЕСКО навіть внесла цей популярний стрітфуд до переліку нематеріальної культурної спадщини Японії.
У цьому рецепті ми пропонуємо зробити онігірі з тунцем. Проте ви також можете замінити його лососем, авокадо чи овочами. Начинки можна підібрати на будь-який смак.
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Онігірі з тунцем: покроковий рецепт
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Здивуйте близьких, приготувавши онігірі / Фото Unsplash
Приготування:
- Зваріть рис у підсоленій воді і дайте йому охолонути.
- Тим часом у невелику миску висипте зціджений тунець, японський майонез, соус Шрірача та соєвий соус. Усе добре перемішайте.
- Змочіть руки водою, щоби до них нічого не прилипало. Після цього візьміть грудочку рису, зробіть у центрі заглиблення та покладіть начинку – її має бути втричі менше, ніж каші.
- Складіть рис так, щоб він закрив всю начинку. Акуратно сформуйте трикутник.
- На готові онігірі приклейте смужки норі. Подавайте із соєвим соусом.