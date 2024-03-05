Бюджетный ужин для всей семьи: готовим сочную и нежную белую рыбу под овощной шубой
5 марта 2024, 18:59Читати новину українською
Источник:Shuba
Запеките филе белой рыбы на подушке из картофельного пюре под слоями лука и помидоров. Вашим родным точно понравится такое блюдо.
Сверху блюдо следует посыпать тертым сыром. Вы можете взять филе любой белой рыбы, которую захотите, – трески, тиляпии, пикши, окуня, сома и тому подобное.
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Рыба под шубой
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов филе пангасиуса;
– 800 граммов картофеля;
– 2 томата;
– 1 луковица;
– 40 граммов сметаны;
– соль, перец по вкусу;
– 20 миллилитров растительного масла;
– 20 граммов масла 73%;
– 50 граммов твердого сыра.
Приготовление:
- Картофель почистьте, помойте, порежьте кусочками, залейте водой и отварите до готовности. Добавьте масло и сделайте пюре.
- Филе рыбы помойте, порежьте на кусочки, посолите и поперчите. Помидоры помойте и нарежьте полукольцами. Лук почистьте и нарежьте кусочками. Сыр натрите на крупной терке.
- Форму для запекания смажьте маслом, равномерно выложите пюре, а на него – рыбу. Сверху положите кусочки лука, затем – полукольца помидоров. Смажьте сметаной и посыпьте сыром.
- Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут до румяной корочки.