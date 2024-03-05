Зверху страву слід посипати тертим сиром. Ви можете взяти філе будь-якої білої риби, яку захочете, – тріски, тиляпії, пікші, окуня, сома тощо.
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Риба під шубою
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Картоплю почистьте, помийте, поріжте шматочками, залийте водою і відваріть до готовності. Додайте масло і зробіть пюре.
- Філе риби помийте, поріжте на шматочки, посоліть і поперчіть. Помідори помийте і наріжте напівкільцями. Цибулю почистьте і наріжте шматочками. Сир натріть на грубій тертці.
- Форму для запікання змастіть олією, рівномірно викладіть пюре, а на нього – рибу. Зверху покладіть шматочки цибулі, потім – напівкільця помідорів. Змастіть сметаною і посипте сиром.
- Запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин до рум'яної скоринки.