Сверху блюдо следует посыпать тертым сыром. Вы можете взять филе любой белой рыбы, которую захотите, – трески, тиляпии, пикши, окуня, сома и тому подобное.
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Рыба под шубой
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Картофель почистьте, помойте, порежьте кусочками, залейте водой и отварите до готовности. Добавьте масло и сделайте пюре.
- Филе рыбы помойте, порежьте на кусочки, посолите и поперчите. Помидоры помойте и нарежьте полукольцами. Лук почистьте и нарежьте кусочками. Сыр натрите на крупной терке.
- Форму для запекания смажьте маслом, равномерно выложите пюре, а на него – рыбу. Сверху положите кусочки лука, затем – полукольца помидоров. Смажьте сметаной и посыпьте сыром.
- Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут до румяной корочки.