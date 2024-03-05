Сверху блюдо следует посыпать тертым сыром. Вы можете взять филе любой белой рыбы, которую захотите, – трески, тиляпии, пикши, окуня, сома и тому подобное.

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Рыба под шубой

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Картофель почистьте, помойте, порежьте кусочками, залейте водой и отварите до готовности. Добавьте масло и сделайте пюре.
  2. Филе рыбы помойте, порежьте на кусочки, посолите и поперчите. Помидоры помойте и нарежьте полукольцами. Лук почистьте и нарежьте кусочками. Сыр натрите на крупной терке.
  3. Форму для запекания смажьте маслом, равномерно выложите пюре, а на него – рыбу. Сверху положите кусочки лука, затем – полукольца помидоров. Смажьте сметаной и посыпьте сыром.
  4. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут до румяной корочки.