Готовим кексы без муки за 13 минут: рецепт с арахисовой пастой

Утром не слишком хочется что-то готовить, а вот сладенького хочется всегда. Приготовьте эти быстрые кексы и наслаждайтесь ими со стаканом молока.

Вкус кексов можно менять, вместо шоколада добавьте изюм или другие сухоирукты, орешки или бананы. Выпечка будет смаковать каждый раз подругому.

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Быстрые кексы без муки: рецепт

Время : 13 минут

: 13 минут Порции: 4



Шоколадные кексы без муки / Фото Виктории Смыковской

– 250 г арахисовой пасты;– 4 ст. л. какао;– 2 сырых яйца;– 1 ст. л. растопленного сливочного масла;– 2 ст. л. воды;– ванилин на кончике ножа;– 1 пакетик разрыхлителя для теста;– 100 г черного шоколада;– стевия.

Приготовление:

В глубокой емкости смешайте все ингредиенты. (Шоколад предварительно измельчите ножом.) Наполните тестом формочки для кексов. Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте в нее кексы на 11 минут.

Приятного аппетита!