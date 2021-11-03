Готовим кексы без муки за 13 минут: рецепт с арахисовой пастой
3 ноября 2021 , 12:36Читати новину українською
Источник:инстаграм Виктории Смыковской
Утром не слишком хочется что-то готовить, а вот сладенького хочется всегда. Приготовьте эти быстрые кексы и наслаждайтесь ими со стаканом молока.
Вкус кексов можно менять, вместо шоколада добавьте изюм или другие сухоирукты, орешки или бананы. Выпечка будет смаковать каждый раз подругому.
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Быстрые кексы без муки: рецепт
- Время: 13 минут
- Порции: 4
Шоколадные кексы без муки / Фото Виктории Смыковской
– 250 г арахисовой пасты;
– 4 ст. л. какао;
– 2 сырых яйца;
– 1 ст. л. растопленного сливочного масла;
– 2 ст. л. воды;
– ванилин на кончике ножа;
– 1 пакетик разрыхлителя для теста;
– 100 г черного шоколада;
– стевия.
Приготовление:
- В глубокой емкости смешайте все ингредиенты. (Шоколад предварительно измельчите ножом.)
- Наполните тестом формочки для кексов.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте в нее кексы на 11 минут.
Приятного аппетита!