Вкус кексов можно менять, вместо шоколада добавьте изюм или другие сухоирукты, орешки или бананы. Выпечка будет смаковать каждый раз подругому.

Читайте также Bocuse d'Or Ukraine: как под Киевом испытывали лучших поваров Украины

Быстрые кексы без муки: рецепт

  • Время: 13 минут
  • Порции: 4


Шоколадные кексы без муки / Фото Виктории Смыковской

Приготовление:

  1. В глубокой емкости смешайте все ингредиенты. (Шоколад предварительно измельчите ножом.)
  2. Наполните тестом формочки для кексов.
  3. Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте в нее кексы на 11 минут.

Приятного аппетита!