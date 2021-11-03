Смак кексів можна змінювати. Замість шоколаду додавайте родзинки або інші сухоірукти, горішки або банани. Випічка смакуватиме щоразу по-іншому.
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Швидкі кекси без борошна: рецепт
- Час: 13 хвилин
- Порції: 4
Шоколадні кекси без борошна / Фото Вікторії Смиковської
Приготування:
- У глибокій посудині змішайте всі інгредієнти. (Шоколад поперредньо подрібніть ножем.)
- Наповніть тістом формочки для кексів.
- Розігрійте духовку до 180 градусів і відправте в неї кекси на 11 хвилин.
Смачного!