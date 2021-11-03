Смак кексів можна змінювати. Замість шоколаду додавайте родзинки або інші сухоірукти, горішки або банани. Випічка смакуватиме щоразу по-іншому.

Читайте також Bocuse d'Or Ukraine: як під Києвом випробовували найкращих кухарів України

Швидкі кекси без борошна: рецепт

  • Час: 13 хвилин
  • Порції: 4


Шоколадні кекси без борошна / Фото Вікторії Смиковської

Приготування:

  1. У глибокій посудині змішайте всі інгредієнти. (Шоколад поперредньо подрібніть ножем.)
  2. Наповніть тістом формочки для кексів.
  3. Розігрійте духовку до 180 градусів і відправте в неї кекси на 11 хвилин.

Смачного!