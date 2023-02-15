Хтипити – популярный густой соус из печеных перцев и сыра в Греции. Он идеально подходит к обычному хлебу, брускетам или к овощным палочкам.
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Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес Браво поделился с читателями рецептом соуса, чтобы и вы могли легко приготовить его дома.
Рецепт соуса из печеных перцев
- Время: 45 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Моем перцы под проточной водой. Выкладываем на противень и смазываем маслом.
- Запекаем перчики в духовке при 180 градусах до готовности, снимаем шкурку.
- Мякоть перцев перекладываем в чашу блендера и добавляем остальные ингредиенты. Измельчаем все до однородной массы.
- Вкусный густой соус готов. Подавайте его с хрустящим или свежим хлебом.
Приятного аппетита!