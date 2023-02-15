Хтипити – популярный густой соус из печеных перцев и сыра в Греции. Он идеально подходит к обычному хлебу, брускетам или к овощным палочкам.

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Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес Браво поделился с читателями рецептом соуса, чтобы и вы могли легко приготовить его дома.

Рецепт соуса из печеных перцев

  • Время: 45 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Моем перцы под проточной водой. Выкладываем на противень и смазываем маслом.
  • Запекаем перчики в духовке при 180 градусах до готовности, снимаем шкурку.
  • Мякоть перцев перекладываем в чашу блендера и добавляем остальные ингредиенты. Измельчаем все до однородной массы.
  • Вкусный густой соус готов. Подавайте его с хрустящим или свежим хлебом.

Приятного аппетита!