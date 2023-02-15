Хтіпіті – популярний густий соус з печених перців та сиру у Греції. Він ідеально підходить до звичайного хліба, на брускети чи до овочевих паличок.

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Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами рецептом соусу, аби й ви могли легко приготувати його вдома.

Рецепт соусу з печених перців

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 3 болгарських перці;

– 30 грамів волоських горіхів;

– 50 грамів сиру фета;

– 5 грамів часнику;

– 20 грамів грецького йогурту;

– 10 грамів лимонного соку;

– 5 грамів кінзи;

– хліб.

Приготування:

Миємо перці під проточною водою. Викладаємо на деко та змащуємо олією.

Запікаємо перчики у духовці при 180 градусах до готовності, знімаємо шкірку.

М'якоть перців перекладаємо до чаші блендера та додаємо решту інгредієнтів. Подрібнюємо все до однорідної маси.

Смачний густий соус готовий. Подавайте його з хрумким або свіжим хлібом.

Смачного!