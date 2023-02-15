Хтіпіті – популярний густий соус з печених перців та сиру у Греції. Він ідеально підходить до звичайного хліба, на брускети чи до овочевих паличок.
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Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами рецептом соусу, аби й ви могли легко приготувати його вдома.
Рецепт соусу з печених перців
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Миємо перці під проточною водою. Викладаємо на деко та змащуємо олією.
- Запікаємо перчики у духовці при 180 градусах до готовності, знімаємо шкірку.
- М'якоть перців перекладаємо до чаші блендера та додаємо решту інгредієнтів. Подрібнюємо все до однорідної маси.
- Смачний густий соус готовий. Подавайте його з хрумким або свіжим хлібом.
Смачного!