Быстрый греческий соус из печеных перцев: готовим хтипити

Безусловно, этот соус станет для вас открытием, ведь это греческая кухня, которую мы не слишком часто готовим дома.

Хтипити – популярный густой соус из печеных перцев и сыра в Греции. Он идеально подходит к обычному хлебу, брускетам или к овощным палочкам.

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Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес Браво поделился с читателями рецептом соуса, чтобы и вы могли легко приготовить его дома.

Рецепт соуса из печеных перцев

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4

– 3 болгарских перца;– 30 граммов грецких орехов;– 50 граммов сыра фета;– 5 граммов чеснока;– 20 граммов греческого йогурта;– 10 граммов лимонного сока;– 5 граммов кинзы;– хлеб.

Приготовление:

Моем перцы под проточной водой. Выкладываем на противень и смазываем маслом.

Запекаем перчики в духовке при 180 градусах до готовности, снимаем шкурку.

Мякоть перцев перекладываем в чашу блендера и добавляем остальные ингредиенты. Измельчаем все до однородной массы.

Вкусный густой соус готов. Подавайте его с хрустящим или свежим хлебом.

Приятного аппетита!