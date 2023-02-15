Быстрый греческий соус из печеных перцев: готовим хтипити
15 февраля 2023, 10:15Читати новину українською
Источник:Эктор Хименес-Браво
Безусловно, этот соус станет для вас открытием, ведь это греческая кухня, которую мы не слишком часто готовим дома.
Хтипити – популярный густой соус из печеных перцев и сыра в Греции. Он идеально подходит к обычному хлебу, брускетам или к овощным палочкам.
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Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес Браво поделился с читателями рецептом соуса, чтобы и вы могли легко приготовить его дома.
Рецепт соуса из печеных перцев
- Время: 45 минут
- Порции: 4
– 3 болгарских перца;
– 30 граммов грецких орехов;
– 50 граммов сыра фета;
– 5 граммов чеснока;
– 20 граммов греческого йогурта;
– 10 граммов лимонного сока;
– 5 граммов кинзы;
– хлеб.
Приготовление:
- Моем перцы под проточной водой. Выкладываем на противень и смазываем маслом.
- Запекаем перчики в духовке при 180 градусах до готовности, снимаем шкурку.
- Мякоть перцев перекладываем в чашу блендера и добавляем остальные ингредиенты. Измельчаем все до однородной массы.
- Вкусный густой соус готов. Подавайте его с хрустящим или свежим хлебом.
Приятного аппетита!