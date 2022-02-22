Кстати, соус можете приготовить впрок. В холодильнике он хранится до 2 дней!

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Греческий соус с фетой и овощами

  • Время: 15 минут
  • Порции: 8

Приготовление:

  1. В чаше миксера взбейте фету, сливочный сыр, греческий йогурт, лимонный сок, цедру лимона и измельченный чеснок (2 минуты).


Фото Damn delicious

  1. Перемешайте нарезанный кубиками сладкий перец, укроп и петрушку. Добавьте нарезанные кубиками помидор и огурец и перемешайте.
  2. Подавайте густой соус к чипсам из лаваша либо же к хрустящему багету или любимым хлебцам.

Приятного аппетита!