Кстати, соус можете приготовить впрок. В холодильнике он хранится до 2 дней!
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Греческий соус с фетой и овощами
- Время: 15 минут
- Порции: 8
Приготовление:
- В чаше миксера взбейте фету, сливочный сыр, греческий йогурт, лимонный сок, цедру лимона и измельченный чеснок (2 минуты).
Фото Damn delicious
- Перемешайте нарезанный кубиками сладкий перец, укроп и петрушку. Добавьте нарезанные кубиками помидор и огурец и перемешайте.
- Подавайте густой соус к чипсам из лаваша либо же к хрустящему багету или любимым хлебцам.
Приятного аппетита!