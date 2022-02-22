До речі, соус можете приготувати про запас. У холодильнику він зберігається до 2 днів!
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Грецький соус з фетою та овочами
- Час: 15 хвилин
- Порції: 8
Приготування:
- У чаші міксера збийте фету, вершковий сир, грецький йогурт, лимонний сік, цедру лимона і подрібнений часник (2 хвилини).
Фото Damn delicious
- Перемішайте нарізаний кубиками солодкий перець, кріп і петрушку. Додайте нарізані кубиками помідор та огірок й перемішайте.
- Подавайте густий соус до чипсів із лаваша або ж до хрумкого багета чи улюблених хлібців.
Смачного!