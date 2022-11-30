Гречневый хлеб по рецепту победителя кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" Павла Серветника высокой влажности и приготовленный из муки 12,7% белка. То есть "сильной муки".

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Павел умелый пекарь, поэтому его рецепт гречишного хлеба точно войдет в вашу кулинарную книгу. Для замеса теста на хлеб обязательно подготовьте кухонную машину, ведь добиться идеального результата руками будет трудно.

Рецепт гречишного хлеба

Время: 24 часа

24 часа Порции: 1

Ингредиенты для первого этапа:

– 300 граммов воды;

– 360 граммов муки;

– 40 граммов гречневой муки.

Приготовление:

Добавляем в чашу кухонной машины все ингредиенты и в течение 10 минут замешиваем тесто на средних оборотах.

Отправляем заготовку в холодильник на 2 часа.

Отвариваем 40 граммов гречихи до полного приготовления. Перекладываем на пергамент и подсушиваем в духовке 40-60 минут при 170 градусах. Она пригодится нам для следующего этапа.

Ингредиенты для второго этапа:

– 15 – 20 граммов воды;

– 1 грамм дрожжей;

– 7 граммов соли;

– сушеная гречка.

Приготовление:

В кадку с тестом добавляем воду, гречку, дрожжей и соль. Замешиваем все 10 минут на средних оборотах.

Вынимаем тесто, перекладываем в пластиковый пищевой контейнер смазанным маслом и обходим. Оставляем на час.

Снова обходим тесто. Повторяем этот процесс еще раз. В общем у вас должно получиться три процесса обминания в течение трех часов.

Выкладываем заготовку на стол и придаем ей нужную форму.

Перекладываем тесто на полотенце, посыпаем кукурузной мукой, или пшеничной. Отправляем сформованный хлеб на доске на 12 – 14 часов в холодильник.

Разогреваем духовку вместе с противень до 240 градусов.

Отправляем выпекаться сдобу в духовку под колпаком, на дно формы наливаем немного воды. Выпекаем 20 минут и еще 10 без колпака до золотистой корочки.

Готовый гречишный хлеб охлаждаем на решетке, нарезаем и подаем на стол со сливочным маслом.

Приятного тебе аппетита!