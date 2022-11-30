Гречневый хлеб по рецепту победителя кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" Павла Серветника высокой влажности и приготовленный из муки 12,7% белка. То есть "сильной муки".

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Павел умелый пекарь, поэтому его рецепт гречишного хлеба точно войдет в вашу кулинарную книгу. Для замеса теста на хлеб обязательно подготовьте кухонную машину, ведь добиться идеального результата руками будет трудно.

Рецепт гречишного хлеба

  • Время: 24 часа
  • Порции: 1

Приготовление:

  • Добавляем в чашу кухонной машины все ингредиенты и в течение 10 минут замешиваем тесто на средних оборотах.
  • Отправляем заготовку в холодильник на 2 часа.
  • Отвариваем 40 граммов гречихи до полного приготовления. Перекладываем на пергамент и подсушиваем в духовке 40-60 минут при 170 градусах. Она пригодится нам для следующего этапа.

Приготовление:

  • В кадку с тестом добавляем воду, гречку, дрожжей и соль. Замешиваем все 10 минут на средних оборотах.
  • Вынимаем тесто, перекладываем в пластиковый пищевой контейнер смазанным маслом и обходим. Оставляем на час.
  • Снова обходим тесто. Повторяем этот процесс еще раз. В общем у вас должно получиться три процесса обминания в течение трех часов.
  • Выкладываем заготовку на стол и придаем ей нужную форму.
  • Перекладываем тесто на полотенце, посыпаем кукурузной мукой, или пшеничной. Отправляем сформованный хлеб на доске на 12 – 14 часов в холодильник.
  • Разогреваем духовку вместе с противень до 240 градусов.
  • Отправляем выпекаться сдобу в духовку под колпаком, на дно формы наливаем немного воды. Выпекаем 20 минут и еще 10 без колпака до золотистой корочки.
  • Готовый гречишный хлеб охлаждаем на решетке, нарезаем и подаем на стол со сливочным маслом.

Приятного тебе аппетита!