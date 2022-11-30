Гречаний хліб за рецептом переможця кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" Павла Серветника високої вологості та приготований з борошна 12,7 відстоків білка. Тобто "сильного борошна".

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Павло вмілий пекар, тому його рецепт гречаного хліба точно увійде до вашої кулінарної книжки. Для замісу тіста на хліб обов'язково підготуйте кухонну машину, адже досягти ідеального результату руками буде важко.

Рецепт гречаного хліба

Час: 24 години

24 години Порції: 1

Інгредієнти для першого етапу:

– 300 грамів води;

– 360 грамів борошна;

– 40 грамів гречаного борошна.

Приготування:

Додаємо у чашу кухонної машини всі інгредієнти та протягом 10 хвилин замішуємо тісто на середніх обертах.

Відправляємо заготовку в холодильник на 2 години.

Відварюємо 40 грамів гречки до повного приготування. Перекладаємо на пергамент та підсушуємо в духовці 40 – 60 хвилин при 170 градусах. Вона знадобиться нам для наступного етапу.

Інгредієнти для другого етапу:

– 15 – 20 грамів води;

– 1 грам дріжджів;

– 7 грамів солі;

– сушена гречка.

Приготування:

У діжу з тістом додаємо воду, гречку, дріжджів та сіль. Замішуємо все 10 хвилин на середніх обертах.

Виймаємо тісто, перекладаємо в пластиковий харчовий контейнер змащений олією та обминаємо. Залишаємо на годину.

Знову обминаємо тісто. Повторюємо цей процес ще один раз. В загальному у вас повинно вийти три процеси обминання впродовж трьох годин.

Викладаємо заготовку на стіл та надаємо їй потрібної форми.

Перекладаємо тісто на рушник, притрушуємо кукурудзяним борошно, або пшеничним. Відправляємо сформований хліб на дошці на 12 – 14 годин в холодильник.

Розігріваємо духовку разом з деко до 240 градусів.

Відправляємо випікатися здобу в духовку під ковпаком, на дно форми наливаємо трішки води. Випікаємо 20 хвилин, та ще 10 без ковпака до золотистої скоринки.

Готовий гречаний хліб охолоджуємо на решітці, нарізаємо та подаємо до столу з вершковим маслом.

Смачного!