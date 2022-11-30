Гречневый хлеб: проверенный рецепт домашней выпечки от пекаря
30 ноября 2022 , 14:16Читати новину українською
Источник:инстаграмм Павла Серветника
Если вы никогда не выпекали дома гречишный хлеб – пора попробовать под руководством профессионала Павла Серветника.
Гречневый хлеб по рецепту победителя кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" Павла Серветника высокой влажности и приготовленный из муки 12,7% белка. То есть "сильной муки".
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Павел умелый пекарь, поэтому его рецепт гречишного хлеба точно войдет в вашу кулинарную книгу. Для замеса теста на хлеб обязательно подготовьте кухонную машину, ведь добиться идеального результата руками будет трудно.
Рецепт гречишного хлеба
- Время: 24 часа
- Порции: 1
– 300 граммов воды;
– 360 граммов муки;
– 40 граммов гречневой муки.
Приготовление:
- Добавляем в чашу кухонной машины все ингредиенты и в течение 10 минут замешиваем тесто на средних оборотах.
- Отправляем заготовку в холодильник на 2 часа.
- Отвариваем 40 граммов гречихи до полного приготовления. Перекладываем на пергамент и подсушиваем в духовке 40-60 минут при 170 градусах. Она пригодится нам для следующего этапа.
– 15 – 20 граммов воды;
– 1 грамм дрожжей;
– 7 граммов соли;
– сушеная гречка.
Приготовление:
- В кадку с тестом добавляем воду, гречку, дрожжей и соль. Замешиваем все 10 минут на средних оборотах.
- Вынимаем тесто, перекладываем в пластиковый пищевой контейнер смазанным маслом и обходим. Оставляем на час.
- Снова обходим тесто. Повторяем этот процесс еще раз. В общем у вас должно получиться три процесса обминания в течение трех часов.
- Выкладываем заготовку на стол и придаем ей нужную форму.
- Перекладываем тесто на полотенце, посыпаем кукурузной мукой, или пшеничной. Отправляем сформованный хлеб на доске на 12 – 14 часов в холодильник.
- Разогреваем духовку вместе с противень до 240 градусов.
- Отправляем выпекаться сдобу в духовку под колпаком, на дно формы наливаем немного воды. Выпекаем 20 минут и еще 10 без колпака до золотистой корочки.
- Готовый гречишный хлеб охлаждаем на решетке, нарезаем и подаем на стол со сливочным маслом.
Приятного тебе аппетита!