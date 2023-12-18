К картофелю и вареникам: приготовьте самую вкусную грибную подливку на Сочельник

18 декабря 2023, 10:57
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Источник:

Cookpad

Грибная подливка является одним из традиционных блюд, которые подают на Сочельник. Она прекрасно подходит к картофелю, вареникам или блинам.

Можете использовать любые грибы – шампиньоны, вешенки, лисички и так далее. Чтобы сделать блюдо постным, не добавляйте сметану и масло – подливка также будет очень вкусной.

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Рецепт вкусной грибной подливки

  • Время: 2 часа
  • Порций: 8
Ингредиенты:
– 700 граммов грибов;
– 5 столовых ложек сметаны;
– 1 лавровый лист;
– 2 горошинки душистого перца;
– соль и перец по вкусу;
– 5 луковиц;
– 1 морковка;
– 2 столовые ложки подсолнечного масла;
– 30 граммов сливочного масла;
– 2 столовые ложки муки.

Приготовление:

  1. Грибы помойте, почистьте и нарежьте на мелкие кусочки. Переложите в кастрюлю, залейте водой, варите 15 минут, после чего процедите.
  2. Промойте грибы, снова поместите в кастрюлю и варите в течение 1 часа на медленном огне. Следите, чтобы вода не выкипала, ведь этот отвар будет служить основой для подливки.
  3. Пока грибы варятся, нарежьте очищенный лук на кубики и переложите его в кастрюлю, в которой будете готовить подливку. Добавьте растительное масло и несколько граммов воды. Тушить нужно на малом огне, чтобы лук не пригорел, время от времени помешивая. К тушеному луку добавьте тертую морковь и готовьте еще 5 – 10 минут.
  4. Когда грибы отварятся, перелейте их вместе с отваром к тушеному луку и моркови. Добавьте перец, лавровый лист и соль, варите все 15 минут на медленном огне.
  5. Размешайте муку в небольшом количестве воды, процедите через сито и добавьте к грибам. Хорошо перемешайте, чтобы не образовались комочки, и варите 5 минут.
  6. Вылейте к подливке сметану, добавьте масло, посолите по вкусу и поперчите. Дайте покипеть еще 10 – 15 минут и снимайте с огня.
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Автор: Ольга Котів