Можете использовать любые грибы – шампиньоны, вешенки, лисички и так далее. Чтобы сделать блюдо постным, не добавляйте сметану и масло – подливка также будет очень вкусной.
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Рецепт вкусной грибной подливки
- Время: 2 часа
- Порций: 8
Приготовление:
- Грибы помойте, почистьте и нарежьте на мелкие кусочки. Переложите в кастрюлю, залейте водой, варите 15 минут, после чего процедите.
- Промойте грибы, снова поместите в кастрюлю и варите в течение 1 часа на медленном огне. Следите, чтобы вода не выкипала, ведь этот отвар будет служить основой для подливки.
- Пока грибы варятся, нарежьте очищенный лук на кубики и переложите его в кастрюлю, в которой будете готовить подливку. Добавьте растительное масло и несколько граммов воды. Тушить нужно на малом огне, чтобы лук не пригорел, время от времени помешивая. К тушеному луку добавьте тертую морковь и готовьте еще 5 – 10 минут.
- Когда грибы отварятся, перелейте их вместе с отваром к тушеному луку и моркови. Добавьте перец, лавровый лист и соль, варите все 15 минут на медленном огне.
- Размешайте муку в небольшом количестве воды, процедите через сито и добавьте к грибам. Хорошо перемешайте, чтобы не образовались комочки, и варите 5 минут.
- Вылейте к подливке сметану, добавьте масло, посолите по вкусу и поперчите. Дайте покипеть еще 10 – 15 минут и снимайте с огня.