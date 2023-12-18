Можете использовать любые грибы – шампиньоны, вешенки, лисички и так далее. Чтобы сделать блюдо постным, не добавляйте сметану и масло – подливка также будет очень вкусной.

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Рецепт вкусной грибной подливки

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 8

Ингредиенты:

– 700 граммов грибов;

– 5 столовых ложек сметаны;

– 1 лавровый лист;

– 2 горошинки душистого перца;

– соль и перец по вкусу;

– 5 луковиц;

– 1 морковка;

– 2 столовые ложки подсолнечного масла;

– 30 граммов сливочного масла;

– 2 столовые ложки муки.

Приготовление:

Грибы помойте, почистьте и нарежьте на мелкие кусочки. Переложите в кастрюлю, залейте водой, варите 15 минут, после чего процедите. Промойте грибы, снова поместите в кастрюлю и варите в течение 1 часа на медленном огне. Следите, чтобы вода не выкипала, ведь этот отвар будет служить основой для подливки. Пока грибы варятся, нарежьте очищенный лук на кубики и переложите его в кастрюлю, в которой будете готовить подливку. Добавьте растительное масло и несколько граммов воды. Тушить нужно на малом огне, чтобы лук не пригорел, время от времени помешивая. К тушеному луку добавьте тертую морковь и готовьте еще 5 – 10 минут. Когда грибы отварятся, перелейте их вместе с отваром к тушеному луку и моркови. Добавьте перец, лавровый лист и соль, варите все 15 минут на медленном огне. Размешайте муку в небольшом количестве воды, процедите через сито и добавьте к грибам. Хорошо перемешайте, чтобы не образовались комочки, и варите 5 минут. Вылейте к подливке сметану, добавьте масло, посолите по вкусу и поперчите. Дайте покипеть еще 10 – 15 минут и снимайте с огня.

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