Марко Черветти поделился с поклонниками оригинальным рецептом вкусного и полезного грибного крем-супа. Как правильно готовить – читайте в материале.

Источник: фейсбук Марко Черветти Существует множество рецептов грибного крем-супа, а известный итальянский шеф-повар предлагает приготовить с тропическими нотками. Мы уверены, что такого вы не пробовали. Читайте также Сырный суп: домашний рецепт от Марко Черветти Рецепт грибного крем-супа Ингредиенты:

– 1 лук-порей;

– 2 моркови;

– 50 граммов оливкового масла;

– 1 корень сельдерея;

– 1 стебель сельдерея;

– 300 граммов картофеля;

– 50 граммов петрушки;

– 1 банан;

– 200 граммов грибов – вешенки;

– 200 граммов грибов – шампиньоны;

– 150 граммов кокосовых сливок;

– соль, перец. Для приготовления супа помойте, нарежьте крупными кубиками лук-порей, корень сельдерея, морковь, стебло сельдерея, картофель, петрушку, обжарьте в кастрюле. Далее – выложите в холодную воду, варите бульон в течение одного часа. Выложите овощи, измельчите блендером, пропустите через сито. Бульон поставьте на огонь. Очистите банан. Помойте, нарежьте ломтиками грибы, выложите в бульон, добавьте соль, перец. Суп измельчите блендером до однородной консистенции, добавьте кокосовые сливки, перемешайте. Выложите на тарелку, добавьте оливковое масло. Приятного аппетита! Рецепт грибного крем-супа от Марко Черветти в видео:​