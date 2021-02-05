Грибной крем-суп рецепт от Марко Черветти
Марко Черветти поделился с поклонниками оригинальным рецептом вкусного и полезного грибного крем-супа. Как правильно готовить – читайте в материале.
Источник: фейсбук Марко Черветти
Существует множество рецептов грибного крем-супа, а известный итальянский шеф-повар предлагает приготовить с тропическими нотками. Мы уверены, что такого вы не пробовали.
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Рецепт грибного крем-супа
- Для приготовления супа помойте, нарежьте крупными кубиками лук-порей, корень сельдерея, морковь, стебло сельдерея, картофель, петрушку, обжарьте в кастрюле. Далее – выложите в холодную воду, варите бульон в течение одного часа.
- Выложите овощи, измельчите блендером, пропустите через сито.
- Бульон поставьте на огонь. Очистите банан. Помойте, нарежьте ломтиками грибы, выложите в бульон, добавьте соль, перец.
- Суп измельчите блендером до однородной консистенции, добавьте кокосовые сливки, перемешайте.
- Выложите на тарелку, добавьте оливковое масло. Приятного аппетита!
Рецепт грибного крем-супа от Марко Черветти в видео:
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