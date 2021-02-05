Марко Черветті поділився з шанувальниками оригінальним рецептом смачного і корисного грибного крем-супу. Як правильно готувати – читайте у матеріалі.

Джерело: фейсбук Марко Черветті Існує безліч рецептів грибного крем-супу, але відомий італійський шеф-кухар пропонує приготувати з тропічними нотками. Ми впевнені, що такого ви не куштували. Читайте також Сирний суп: домашній рецепт від Марко Черветті Рецепт грибного крем-супу Інгредієнти:

– 1 порей;

– 2 моркви;

– 50 грамів оливкової олії;

– 1 корінь селери;

– 1 стебло селери;

– 300 грамів картоплі;

– 50 грамів петрушки;

– 1 банан;

– 200 грамів грибів - гливи;

– 200 грамів грибів - печериці;

– 150 грамів кокосових вершків;

– сіль, перець. Для приготування супу помийте, наріжте великими кубиками порей, корінь селери, моркву, стебло селери, картоплю, петрушку, обсмажте у каструлі. Далі – додайте холодну воду, варіть бульйон протягом однієї години. Викладіть овочі, подрібніть блендером, пропустіть через сито. Бульйон поставте на вогонь. Почистіть банан. Помийте, наріжте скибочками гриби, викладіть у каструлю, додайте сіль, перець. Суп подрібніть блендером до однорідної консистенції, додайте кокосові вершки, перемішайте. Викладіть на тарілку, додайте оливкову олію. Смачного! Рецепт грибного крем-супу від Марко Черветті у відео: