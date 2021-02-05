Грибний крем-суп: рецепт від Марко Черветті
Марко Черветті поділився з шанувальниками оригінальним рецептом смачного і корисного грибного крем-супу. Як правильно готувати – читайте у матеріалі.
Джерело: фейсбук Марко Черветті
Існує безліч рецептів грибного крем-супу, але відомий італійський шеф-кухар пропонує приготувати з тропічними нотками. Ми впевнені, що такого ви не куштували.
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Рецепт грибного крем-супу
- Для приготування супу помийте, наріжте великими кубиками порей, корінь селери, моркву, стебло селери, картоплю, петрушку, обсмажте у каструлі. Далі – додайте холодну воду, варіть бульйон протягом однієї години.
- Викладіть овочі, подрібніть блендером, пропустіть через сито.
- Бульйон поставте на вогонь. Почистіть банан. Помийте, наріжте скибочками гриби, викладіть у каструлю, додайте сіль, перець.
- Суп подрібніть блендером до однорідної консистенції, додайте кокосові вершки, перемішайте.
- Викладіть на тарілку, додайте оливкову олію. Смачного!
Рецепт грибного крем-супу від Марко Черветті у відео:
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