Сырный суп: домашний рецепт от Марко Черветти
Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти поделился рецептом сырного супа, который вы с легкостью приготовите дома. Сохраните себе рецепт.
Источник: фейсбук Марко Черветти
Сырный суп – отличная идея для обеда или ужина. Он вкусный, быстро готовится и отлично согревает в холодную погоду.
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Рецепт сырного супа
- Для приготовления очистите чеснок, измельчите ножом. Лук – нарежьте соломкой.
- Помойте картофель, морковь, очистите от кожуры, натрите на крупной терке.
- В кастрюлю выложите лук, чеснок, морковь, картофель, добавьте оливковое масло, перемешайте. Далее – добавьте бульон, тушите несколько минут, взбейте блендером в пюре, варите суп еще 10-15 минут.
- Сыр натрите на крупной терке.
- Петрушку помойте, измельчите ножом.
- В суп добавьте сливки, петрушку, тертый сыр, перемешайте.
- Выложите суп в тарелку, добавьте перец, украсьте петрушкой. Приятного аппетита!
Рецепт сырного супа от Марко Черветти в видео:
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