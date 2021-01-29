Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти поделился рецептом сырного супа, который вы с легкостью приготовите дома. Сохраните себе рецепт.

Источник: фейсбук Марко Черветти Сырный суп – отличная идея для обеда или ужина. Он вкусный, быстро готовится и отлично согревает в холодную погоду. Читайте также Паста с брокколи: простой рецепт от Марко Черветти Рецепт сырного супа Ингредиенты:

– 1 зубчик чеснока;

– 1 лук;

– 1 морковь;

– 1 картофелина;

– 3 столовые ложки оливкового масла;

– 1 литр бульона овощного или куриного;

– 250 граммов сыра Чеддер;

– 250 миллилитров сливок 30%;

– петрушка;

– черный перец. Для приготовления очистите чеснок, измельчите ножом. Лук – нарежьте соломкой. Помойте картофель, морковь, очистите от кожуры, натрите на крупной терке. В кастрюлю выложите лук, чеснок, морковь, картофель, добавьте оливковое масло, перемешайте. Далее – добавьте бульон, тушите несколько минут, взбейте блендером в пюре, варите суп еще 10-15 минут. Сыр натрите на крупной терке. Петрушку помойте, измельчите ножом. В суп добавьте сливки, петрушку, тертый сыр, перемешайте. Выложите суп в тарелку, добавьте перец, украсьте петрушкой. Приятного аппетита! Рецепт сырного супа от Марко Черветти в видео: