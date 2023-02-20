Грибной паштет – одна из самых популярных закусок к столу. Ее можно смело намазывать на хлеб или брускеты, добавлять в блины или просо есть ложкой.
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Лучше всего к грибному паштету использовать шампиньоны, да и по цене они доступны.
Рецепт грибного паштета
- Время: 35 минут
Приготовление:
- Обжариваем грибы с солью, пока не испарится влага.
- Добавляем нарезанный лук и морковь и другие специи, обжариваем на растительном масле.
- Добавляем майонез и блендеруем, можно оставить часть цельными кусочками, а можно все измельчить.
- Сверху поливаем сливочным маслом по желанию.
Приятного аппетита!