Грибний паштет – одна з популярних закусок до столу. Її можна сміло намащувати на хліб чи брускети, додавати до млинців чи просо їсти ложкою.
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Найкраще до грибного паштету використовувати печериці, та й за ціною вони доступні.
Рецепт грибного паштету
- Час: 35 хвилин
Приготування:
- Обсмажуємо гриби з сіллю доки не випарується волога.
- Додаємо нарізану цибулю та моркву та інші спеції, обсмажуємо на олії.
- Додаємо майонез і блендеруємо, можна частину залишити цільними шматочками, а можна все подрібнити.
- Зверху поливаємо вершковим маслом за бажанням.
Смачного!