Грибний паштет – одна з популярних закусок до столу. Її можна сміло намащувати на хліб чи брускети, додавати до млинців чи просо їсти ложкою.

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Найкраще до грибного паштету використовувати печериці, та й за ціною вони доступні.

Рецепт грибного паштету

Час: 35 хвилин

Інгредієнти:

– печериці;

– цибуля;

– морква;

– майонез;

– сухий часник;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Обсмажуємо гриби з сіллю доки не випарується волога.

Додаємо нарізану цибулю та моркву та інші спеції, обсмажуємо на олії.

Додаємо майонез і блендеруємо, можна частину залишити цільними шматочками, а можна все подрібнити.

Зверху поливаємо вершковим маслом за бажанням.

Смачного!