Грибний паштет – одна з популярних закусок до столу. Її можна сміло намащувати на хліб чи брускети, додавати до млинців чи просо їсти ложкою.

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Найкраще до грибного паштету використовувати печериці, та й за ціною вони доступні.

Рецепт грибного паштету

  • Час: 35 хвилин

Приготування:

  • Обсмажуємо гриби з сіллю доки не випарується волога.
  • Додаємо нарізану цибулю та моркву та інші спеції, обсмажуємо на олії.
  • Додаємо майонез і блендеруємо, можна частину залишити цільними шматочками, а можна все подрібнити.
  • Зверху поливаємо вершковим маслом за бажанням.

Смачного!