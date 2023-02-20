Грибной паштет – идеальная закуска на скорую руку

20 февраля 2023, 13:53
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Готовим с Юлией

Если в холодильнике много шампиньонов, а что с ними делать вы и не подозреваете – приготовьте из них паштет.

Грибной паштет – одна из самых популярных закусок к столу. Ее можно смело намазывать на хлеб или брускеты, добавлять в блины или просо есть ложкой.

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Лучше всего к грибному паштету использовать шампиньоны, да и по цене они доступны.

Рецепт грибного паштета

  • Время: 35 минут
Ингредиенты:
– шампиньоны;
– лук;
– морковь;
– майонез;
– сухой чеснок;
– соль;
– черный молотый перец.

Приготовление:

  • Обжариваем грибы с солью, пока не испарится влага.
  • Добавляем нарезанный лук и морковь и другие специи, обжариваем на растительном масле.
  • Добавляем майонез и блендеруем, можно оставить часть цельными кусочками, а можно все измельчить.
  • Сверху поливаем сливочным маслом по желанию.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак