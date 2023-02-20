Грибной паштет – идеальная закуска на скорую руку

Если в холодильнике много шампиньонов, а что с ними делать вы и не подозреваете – приготовьте из них паштет.

Грибной паштет – одна из самых популярных закусок к столу. Ее можно смело намазывать на хлеб или брускеты, добавлять в блины или просо есть ложкой.

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Лучше всего к грибному паштету использовать шампиньоны, да и по цене они доступны.

Рецепт грибного паштета

Время: 35 минут

– шампиньоны;– лук;– морковь;– майонез;– сухой чеснок;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Обжариваем грибы с солью, пока не испарится влага.

Добавляем нарезанный лук и морковь и другие специи, обжариваем на растительном масле.

Добавляем майонез и блендеруем, можно оставить часть цельными кусочками, а можно все измельчить.

Сверху поливаем сливочным маслом по желанию.

Приятного аппетита!