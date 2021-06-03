Грибной суп по рецепту кулинарки Лизы Глинской не только вкусный, но и сытный. Ведь кроме грибов и картофеля в его состав кулинарка добавила еще и галушки и сочные фрикадельки.

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Рецепт грибного супа с фрикадельками

  • Время: 60 минут
  • Порции: 6
  • Калорийность на 100 граммов: 154
  1.  Для приготовления грибного супа нарежьте грибы небольшими кусочками.


    Различные виды грибов для супа / Скриншот видео
     
  2. Лук почистите от шелухи и нарежьте мелкими кубиками.


    Нарезка лука / Скриншот видео
     
  3. Картофель нарежьте мелкими кубиками.
  4. Для приготовления фрикаделек переложите куриный фарш в тарелку, добавьте специй, яйцо и перемешайте.


    Приготовление фрикаделек / Скриншот видео
     
  5. Добавьте в фарш муку и еще раз перемешайте.
  6. Для приготовления галушек смешайте в миске яйцо, соль и сметану.
  7. Добавьте муку и перемешайте до однородной консистенции.


    Приготовление теста для галушек / Скриншот видео
     
  8. Разогрейте сковороду и обжарьте лук на сливочном масле с добавлением растительного масла.
  9. Добавьте грибы, посолите и обжарьте до готовности.
  10. Поставьте воду в кастрюле на огонь и доведите до кипения. Добавьте в кипяток картофель, грибную зажарку и посолите воду – варите суп на маленьком огне 20 – 30 минут.


    Приготовления супа / Скриншот видео
     
  11. Сформируйте из готового фарша фрикадельки и добавьте их в суп.


    Фрикадельки в супе / Скриншот видео
     
  12. С помощью ложки сформируйте галушки и добавьте их в кипящий суп.


    Приготовление галушек / Скриншот видео
     
  13. Накройте грибной суп крышкой и варите еще 10 минут.


    Готовый грибной суп / Скриншот видео
     
  14. Перед подачей супа посыпьте его мелко нарезанным укропом. Приятного аппетита!

Рецепт приготовления грибного супа с фрикадельками и галушками – видео:

 