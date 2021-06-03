Грибной суп по рецепту кулинарки Лизы Глинской не только вкусный, но и сытный. Ведь кроме грибов и картофеля в его состав кулинарка добавила еще и галушки и сочные фрикадельки.

Читайте также МХП представил современную R&D-лабораторию: в чем суть эксперимента

Рецепт грибного супа с фрикадельками

Время : 60 минут

: 60 минут Порции : 6

: 6 Калорийность на 100 граммов: 154

Ингредиенты:

– 2 – 2,5 л воды;

– 250 г грибов;

– 30 г сливочного масла;

– 20 мл растительного масла;

– 200 г лука;

– 400 г картофеля;

– соль по вашему вкусу.

Для фрикаделек:

– 400 г куриного фарша;

– 50 г яйца;

– 10 г муки;

– соль по вашему вкусу.

Для галушек:

– 50 г яйца;

– 50 г сметаны

– 50 г муки;

– соль по вашему вкусу.

Для приготовления грибного супа нарежьте грибы небольшими кусочками.





Различные виды грибов для супа / Скриншот видео

Лук почистите от шелухи и нарежьте мелкими кубиками.





Нарезка лука / Скриншот видео

Картофель нарежьте мелкими кубиками. Для приготовления фрикаделек переложите куриный фарш в тарелку, добавьте специй, яйцо и перемешайте.





Приготовление фрикаделек / Скриншот видео

Добавьте в фарш муку и еще раз перемешайте. Для приготовления галушек смешайте в миске яйцо, соль и сметану. Добавьте муку и перемешайте до однородной консистенции.





Приготовление теста для галушек / Скриншот видео

Разогрейте сковороду и обжарьте лук на сливочном масле с добавлением растительного масла. Добавьте грибы, посолите и обжарьте до готовности. Поставьте воду в кастрюле на огонь и доведите до кипения. Добавьте в кипяток картофель, грибную зажарку и посолите воду – варите суп на маленьком огне 20 – 30 минут.





Приготовления супа / Скриншот видео

Сформируйте из готового фарша фрикадельки и добавьте их в суп.





Фрикадельки в супе / Скриншот видео

С помощью ложки сформируйте галушки и добавьте их в кипящий суп.





Приготовление галушек / Скриншот видео

Накройте грибной суп крышкой и варите еще 10 минут.





Готовый грибной суп / Скриншот видео

Перед подачей супа посыпьте его мелко нарезанным укропом. Приятного аппетита!

Рецепт приготовления грибного супа с фрикадельками и галушками – видео: