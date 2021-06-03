Грибний суп за рецептом кулінарки Лізи Глінської не тільки смачний, а ще й ситний. Адже окрім грибів та картоплі до його складу кулінарка додала ще й галушки та соковиті фрикадельки.
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Рецепт грибного супу з фрикадельками
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6
- Калорійність на 100 грамів: 154
- Для приготування грибного супу наріжте гриби невеликими шматочками.
Різні види грибів для супу / Скріншот з відео
- Цибулю почистіть від лушпиння та наріжте дрібним кубиком.
Нарізка цибулі / Скріншот з відео
- Картоплю наріжте дрібним кубиком.
- Для приготування фрикадельок перекладіть курячий фарш в тарілку, додайте спецій, яйце та перемішайте.
Приготування фрикадельок / Скріншот з відео
- Додайте до фаршу борошно та ще раз перемішайте.
- Для приготування галушок змішайте в мисці яйце, сіль та сметану.
- Додайте борошно та перемішайте до однорідної консистенції.
Приготування тіста для галушок / Скріншот з відео
- Розігрійте сковорідку та обсмажте цибулю на вершковому маслі з додаванням рослинної олії.
- Додайте гриби, посоліть та обсмажте до готовності.
- Поставте воду в каструлі на вогонь та доведіть до кипіння. Додайте в кип'яток картоплю, грибну засмажку та посоліть воду – варіть суп на маленькому вогні 20 – 30 хвилин.
Приготування супу / Скріншот з відео
- Сформуйте з готового фаршу фрикадельки та додайте їх в суп.
Фрикадельки в супі / Скріншот з відео
- За допомогою ложки сформуйте галушки та додайте їх в киплячий суп.
Приготування галушок / Скріншот з відео
- Накрийте грибний суп кришкою та варіть ще 10 хвилин.
Готовий грибний суп / Скріншот з відео
- Перед подачею супу посипте його дрібно нарізаним кропом. Смачного!
Рецепт приготування грибного супу з фрикадельками та галушками – відео: