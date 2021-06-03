Рецепт домашнего грибного супа с галушками и фрикадельками от Лизы Глинской

Лиза Глинская поделилась с читателями вкусным рецептом грибного супа с фрикадельками, который вы с легкостью можете приготовить дома. Суп понравится не только взрослым, но и детям.
Грибной суп по рецепту кулинарки Лизы Глинской не только вкусный, но и сытный. Ведь кроме грибов и картофеля в его состав кулинарка добавила еще и галушки и сочные фрикадельки.
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Рецепт грибного супа с фрикадельками
- Время: 60 минут
- Порции: 6
- Калорийность на 100 граммов: 154
– 2 – 2,5 л воды;
– 250 г грибов;
– 30 г сливочного масла;
– 20 мл растительного масла;
– 200 г лука;
– 400 г картофеля;
– соль по вашему вкусу.
Для фрикаделек:
– 400 г куриного фарша;
– 50 г яйца;
– 10 г муки;
– соль по вашему вкусу.
Для галушек:
– 50 г яйца;
– 50 г сметаны
– 50 г муки;
– соль по вашему вкусу.
- Для приготовления грибного супа нарежьте грибы небольшими кусочками.
Различные виды грибов для супа / Скриншот видео
- Лук почистите от шелухи и нарежьте мелкими кубиками.
Нарезка лука / Скриншот видео
- Картофель нарежьте мелкими кубиками.
- Для приготовления фрикаделек переложите куриный фарш в тарелку, добавьте специй, яйцо и перемешайте.
Приготовление фрикаделек / Скриншот видео
- Добавьте в фарш муку и еще раз перемешайте.
- Для приготовления галушек смешайте в миске яйцо, соль и сметану.
- Добавьте муку и перемешайте до однородной консистенции.
Приготовление теста для галушек / Скриншот видео
- Разогрейте сковороду и обжарьте лук на сливочном масле с добавлением растительного масла.
- Добавьте грибы, посолите и обжарьте до готовности.
- Поставьте воду в кастрюле на огонь и доведите до кипения. Добавьте в кипяток картофель, грибную зажарку и посолите воду – варите суп на маленьком огне 20 – 30 минут.
Приготовления супа / Скриншот видео
- Сформируйте из готового фарша фрикадельки и добавьте их в суп.
Фрикадельки в супе / Скриншот видео
- С помощью ложки сформируйте галушки и добавьте их в кипящий суп.
Приготовление галушек / Скриншот видео
- Накройте грибной суп крышкой и варите еще 10 минут.
Готовый грибной суп / Скриншот видео
- Перед подачей супа посыпьте его мелко нарезанным укропом. Приятного аппетита!
Рецепт приготовления грибного супа с фрикадельками и галушками – видео: