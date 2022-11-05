Грушевые брускеты – отличный вариант для вкусного завтрака выходного дня или как праздничная закуска на День рождения.
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Если вам не нравится сыр Бри, выберите Камамбер. Вкус будет мягким, особенно в сочетании с карамелизированной грушей и медом.
Рецепт горячего брускета с карамелизированной грушей
- Время: 20 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Поджарьте хлеб с маслом на сковороде или в духовке.
- Нарежьте груши ломтиками и карамелизуйте с сахаром и сливочным маслом на среднем огне до золотистой корочки.
- Собираем брускеты: на горячие багеты выложите творог, далее кусочки груши, измельченный сыр Горгонзола и полейте все жидким медом.
Приятного тебе аппетита!
Интересным вариантом для брускета также будут запеченные томаты с сыром и базиликом .