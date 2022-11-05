Грушевые брускеты – отличный вариант для вкусного завтрака выходного дня или как праздничная закуска на День рождения.

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Если вам не нравится сыр Бри, выберите Камамбер. Вкус будет мягким, особенно в сочетании с карамелизированной грушей и медом.

Рецепт горячего брускета с карамелизированной грушей

Время: 20 минут

20 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– мини багеты;

– 4 груши;

– 100 граммов сахара;

– 50 граммов сливочного масла;

– 200 граммов сыра Бри;

– 50 граммов сыра Горгонзола;

– мед.

Приготовление:

Поджарьте хлеб с маслом на сковороде или в духовке.

Нарежьте груши ломтиками и карамелизуйте с сахаром и сливочным маслом на среднем огне до золотистой корочки.

Собираем брускеты: на горячие багеты выложите творог, далее кусочки груши, измельченный сыр Горгонзола и полейте все жидким медом.

Приятного тебе аппетита!

Интересным вариантом для брускета также будут запеченные томаты с сыром и базиликом .