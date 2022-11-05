Грушевые брускеты – отличный вариант для вкусного завтрака выходного дня или как праздничная закуска на День рождения.

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Если вам не нравится сыр Бри, выберите Камамбер. Вкус будет мягким, особенно в сочетании с карамелизированной грушей и медом.

Рецепт горячего брускета с карамелизированной грушей

  • Время: 20 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Поджарьте хлеб с маслом на сковороде или в духовке.
  • Нарежьте груши ломтиками и карамелизуйте с сахаром и сливочным маслом на среднем огне до золотистой корочки.
  • Собираем брускеты: на горячие багеты выложите творог, далее кусочки груши, измельченный сыр Горгонзола и полейте все жидким медом.

Приятного тебе аппетита!

Интересным вариантом для брускета также будут запеченные томаты с сыром и базиликом .