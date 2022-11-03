Иногда утром совсем не хочется привычной овсянки или жареных яиц, а вот от чего особенного не откажется никто. К примеру, горячего бруска с сыром бурата, печеными помидорами с чесноком и базиликом.

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Такой вариант завтрака станет настоящим произведением искусства на столе, а главное – без лишних затруднений для вас.

Рецепт брускеты с сыром и помидорами.

Время: 20 минут

20 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 250 граммов томатов черри;

– 2 ломтика брускеты;

– оливковое масло;

– 2 шарика сыра бурата;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– соль;

– черный молотый перец;

– свежие листики базилика.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 градусов. В жаропрочную форму выложите половинки томатов черри и сбрызните их оливковым маслом. Выжмите несколько очищенных зубчиков чеснока и отправьте все в духовку, запекаться под крышкой 15 – 20 минут.

Когда томаты испекутся, извлеките их из духовки.

Брускету сбрызните оливковым маслом и обжарьте на разогретой сковороде до хрустящей корочки. Натрите чесноком.

Выложите сверху размятый творог, запеченные помидоры с чесноком и украсьте все листиками свежего базилика. По желанию посолите и поперчите брусчатки.

Дополнительно можно полить готовые брускеты бальзамическим крем-уксусом.

Приятного тебе аппетита!