Иногда утром совсем не хочется привычной овсянки или жареных яиц, а вот от чего особенного не откажется никто. К примеру, горячего бруска с сыром бурата, печеными помидорами с чесноком и базиликом.
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Такой вариант завтрака станет настоящим произведением искусства на столе, а главное – без лишних затруднений для вас.
Рецепт брускеты с сыром и помидорами.
- Время: 20 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200 градусов. В жаропрочную форму выложите половинки томатов черри и сбрызните их оливковым маслом. Выжмите несколько очищенных зубчиков чеснока и отправьте все в духовку, запекаться под крышкой 15 – 20 минут.
- Когда томаты испекутся, извлеките их из духовки.
- Брускету сбрызните оливковым маслом и обжарьте на разогретой сковороде до хрустящей корочки. Натрите чесноком.
- Выложите сверху размятый творог, запеченные помидоры с чесноком и украсьте все листиками свежего базилика. По желанию посолите и поперчите брусчатки.
- Дополнительно можно полить готовые брускеты бальзамическим крем-уксусом.
Приятного тебе аппетита!