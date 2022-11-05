Грушеві брускети – відмінний варіант для смачного сніданку вихідного дня, або як святкова закуска на День народження.
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Якщо вам не довподоби сир Брі, оберіть Камамбер. Смак буде м'яким, особливо у поєднанні з карамелізованою грушею та медом.
Рецепт гарячої брускети з карамелізованою грушею
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Підсмажте хліб з маслом на сковороді або в духовці.
- Наріжте груші скибками та карамелізуйте з цукром і вершковим маслом на середньому вогні до золотистої скоринки.
- Збираємо брускети: на гарячі багети викладіть сир, далі шматочки груші, подрібнений сир Горгонзола та полийте все рідким медом.
Смачного!
Цікавим варіантом для брускет також будуть запечені томати з сиром та базиліком.