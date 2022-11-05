Грушеві брускети – відмінний варіант для смачного сніданку вихідного дня, або як святкова закуска на День народження.

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Якщо вам не довподоби сир Брі, оберіть Камамбер. Смак буде м'яким, особливо у поєднанні з карамелізованою грушею та медом.

Рецепт гарячої брускети з карамелізованою грушею

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– міні багети;

– 4 груші;

– 100 грамів цукру;

– 50 грамів вершкового масла;

– 200 грамів сиру Брі;

– 50 грамів сиру Горгонзола;

– мед.

Приготування:

Підсмажте хліб з маслом на сковороді або в духовці.

Наріжте груші скибками та карамелізуйте з цукром і вершковим маслом на середньому вогні до золотистої скоринки.

Збираємо брускети: на гарячі багети викладіть сир, далі шматочки груші, подрібнений сир Горгонзола та полийте все рідким медом.

Смачного!

Цікавим варіантом для брускет також будуть запечені томати з сиром та базиліком.