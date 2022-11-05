Грушевая брускета: на праздник или до завтрака
5 ноября 2022 , 09:46Читати новину українською
Источник:инстаграмм Алины Прокуда
Взрывное сочетание сыра с белой плесенью и груши известно, пожалуй, всем. Но знаете ли вы, что если сочетать эти ингредиенты с хрустящей, запеченной брускетой и полить домашним медом, они заиграют совершенно новыми вкусами? Попытайтесь. Тем более, у нас есть рецепт!
Грушевые брускеты – отличный вариант для вкусного завтрака выходного дня или как праздничная закуска на День рождения.
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Если вам не нравится сыр Бри, выберите Камамбер. Вкус будет мягким, особенно в сочетании с карамелизированной грушей и медом.
Рецепт горячего брускета с карамелизированной грушей
- Время: 20 минут
- Порции: 4
– мини багеты;
– 4 груши;
– 100 граммов сахара;
– 50 граммов сливочного масла;
– 200 граммов сыра Бри;
– 50 граммов сыра Горгонзола;
– мед.
Приготовление:
- Поджарьте хлеб с маслом на сковороде или в духовке.
- Нарежьте груши ломтиками и карамелизуйте с сахаром и сливочным маслом на среднем огне до золотистой корочки.
- Собираем брускеты: на горячие багеты выложите творог, далее кусочки груши, измельченный сыр Горгонзола и полейте все жидким медом.
Приятного тебе аппетита!
Интересным вариантом для брускета также будут запеченные томаты с сыром и базиликом .