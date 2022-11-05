Грушевая брускета: на праздник или до завтрака

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Взрывное сочетание сыра с белой плесенью и груши известно, пожалуй, всем. Но знаете ли вы, что если сочетать эти ингредиенты с хрустящей, запеченной брускетой и полить домашним медом, они заиграют совершенно новыми вкусами? Попытайтесь. Тем более, у нас есть рецепт!