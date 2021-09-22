Грушевый крамбл – идеальный вариант десерта для быстрого приготовления. Он не требует особых ингредиентов, а его особый вкус поразит каждого.
Интересно Детские блюда с курицей на каждый день: сочные митболы, нагетсы и котлеты с сырной начинкой
Ингредиенты
- мука – 75 грам;
- сливочное масло – 75 грамм
- молотая корица – 0,5 чайной ложки;
- сахар – 150 грамм;
- спелые груши – 6 штук;
- грушевый сидр – 110 миллилитров;
- двойные сливки – 200 миллилитров;
- молоко – 200 миллилитров;
- желтки – 6 штук;
- корица – 2 палочки.
Приготовление
Шаг 1
Разогрейте духовку до 190 градусов. Всыпьте на противень муку и 50 грамм порезанного сливочного масла, разотрите смесь, чтобы она стала похожей на панировочные сухари. Добавьте молотую корицу и половину сахара. Отправьте смесь в духовку и выпекайте 10-12 минут до золотисто-коричневого цвета.
Шаг 2
- Груши помойте, очистите от сердцевины и кожуры. Порежьте их квадратиками.
- Остальное масло растопите на сковороде, добавьте груши и жарьте 1 – 2 минуты на большом огне. Добавьте оставшийся сахар и сидр. Доведите смесь до кипения. Держите на огне 3 – 4 минуты, пока груши не станут мягкими.
- Выложите ложкой смесь с грушами в форму для выпекания, посыпьте крошками муки с маслом. Выпекайте 3 – 4 минуты.
- Приготовьте заварной крем: доведите до кипения сливки, молоко и палочки корицы в кастрюле. Тогда уменьшите огонь и осторожно варите на малом огне 5 – 6 минут.
- В миске взбейте желтки и сахар, медленно добавьте туда теплую сливочную смесь. Постоянно помешивайте.
- Верните заварной крем в кастрюлю и варите на медленном огне еще 3 – 4 минуты, не прекращая помешивать. Когда смесь загустеет, снимите крем с огня и выбросьте палочки корицы.
- Подавайте грушевый крамбл вместе с заварным кремом.