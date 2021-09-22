Грушевый крамбл – идеальный вариант десерта для быстрого приготовления. Он не требует особых ингредиентов, а его особый вкус поразит каждого.

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Ингредиенты

  • мука – 75 грам;
  • сливочное масло – 75 грамм
  • молотая корица – 0,5 чайной ложки;
  • сахар – 150 грамм;
  • спелые груши – 6 штук;
  • грушевый сидр – 110 миллилитров;
  • двойные сливки – 200 миллилитров;
  • молоко – 200 миллилитров;
  • желтки – 6 штук;
  • корица – 2 палочки.

Приготовление

Шаг 1

Разогрейте духовку до 190 градусов. Всыпьте на противень муку и 50 грамм порезанного сливочного масла, разотрите смесь, чтобы она стала похожей на панировочные сухари. Добавьте молотую корицу и половину сахара. Отправьте смесь в духовку и выпекайте 10-12 минут до золотисто-коричневого цвета.

Шаг 2

  1. Груши помойте, очистите от сердцевины и кожуры. Порежьте их квадратиками.
  2. Остальное масло растопите на сковороде, добавьте груши и жарьте 1 – 2 минуты на большом огне. Добавьте оставшийся сахар и сидр. Доведите смесь до кипения. Держите на огне 3 – 4 минуты, пока груши не станут мягкими.
  3. Выложите ложкой смесь с грушами в форму для выпекания, посыпьте крошками муки с маслом. Выпекайте 3 – 4 минуты.
  4. Приготовьте заварной крем: доведите до кипения сливки, молоко и палочки корицы в кастрюле. Тогда уменьшите огонь и осторожно варите на малом огне 5 – 6 минут.
  5. В миске взбейте желтки и сахар, медленно добавьте туда теплую сливочную смесь. Постоянно помешивайте.
  6. Верните заварной крем в кастрюлю и варите на медленном огне еще 3 – 4 минуты, не прекращая помешивать. Когда смесь загустеет, снимите крем с огня и выбросьте палочки корицы.
  7. Подавайте грушевый крамбл вместе с заварным кремом.