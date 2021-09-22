Грушевий крамбл – ідельний варіант десерту для швидкого приготування. Він не потребує особливих інгредієнтів, а його особливий смак вразить кожного.

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Інгредієнти

борошно – 75 грам;

вершкове масло – 75 грам

мелена кориця – 0,5 чайної ложки;

цукор – 150 грам;

стиглі груші – 6 штук;

грушевий сидр – 110 мілілітрів;

подвійні вершки – 200 мілілітрів;

молоко – 200 мілілітрів;

жовтки – 6 штук;

кориця – 2 палички.

Приготування

Крок 1

Розігрійте духовку до 190 градусів. Всипте на деко для випікання борошно та 50 грам порізаного вершкового масла, розітріть суміш, щоб вона стала схожою на панірувальні сухарі. Додайте мелену корицю та половину цукру. Відправте суміш в духовку та випікайте 10-12 хвилин до золотисто-коричневого кольору.

Крок 2