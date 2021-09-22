Грушевий крамбл – ідельний варіант десерту для швидкого приготування. Він не потребує особливих інгредієнтів, а його особливий смак вразить кожного.
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Інгредієнти
- борошно – 75 грам;
- вершкове масло – 75 грам
- мелена кориця – 0,5 чайної ложки;
- цукор – 150 грам;
- стиглі груші – 6 штук;
- грушевий сидр – 110 мілілітрів;
- подвійні вершки – 200 мілілітрів;
- молоко – 200 мілілітрів;
- жовтки – 6 штук;
- кориця – 2 палички.
Приготування
Крок 1
Розігрійте духовку до 190 градусів. Всипте на деко для випікання борошно та 50 грам порізаного вершкового масла, розітріть суміш, щоб вона стала схожою на панірувальні сухарі. Додайте мелену корицю та половину цукру. Відправте суміш в духовку та випікайте 10-12 хвилин до золотисто-коричневого кольору.
Крок 2
- Груші помийте, почистьте від серцевини та шкірки. Поріжте їх квадратиками.
- Решту масла розтопіть на сковороді, додайте груші та смажте 1 – 2 хвилини на великому вогні. Додайте решту цукру та сидр. Доведіть суміш до кипіння. Тримайте на вогні 3 – 4 хвилини, доки груші не стануть м'якими.
- Викладіть ложкою суміш з грушами в форму для випікання, посипте крихтами борошна з маслом. Випікайте 3 – 4 хвилини.
- Приготуйте заварний крем: доведіть до кипіння вершки, молоко та палички кориці в каструлі. Тоді зменште вогонь і обережно варіть на малому вогні 5 – 6 хвилин.
- У мисці збийте жовтки та цукор, повільно додайте туди теплу вершкову суміш. Постійно помішуйте.
- Поверніть заварний крем у каструлю і варіть на повільному вогні ще 3 – 4 хвилини, не припиняючи помішувати. Коли суміш загусне, зніміть крем з вогню та викиньте палички кориці.
- Подавайте грушевий крамбл разом з заварним кремом.