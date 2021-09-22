Грушевый крамбл: как быстро приготовить изысканный десерт

Сладкие блюда всегда будут нашими любимцами. Иногда хочется побаловать себя сладеньким, но не тратить много времени.

Грушевый крамбл – идеальный вариант десерта для быстрого приготовления. Он не требует особых ингредиентов, а его особый вкус поразит каждого.

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Ингредиенты

мука – 75 грам;

сливочное масло – 75 грамм

молотая корица – 0,5 чайной ложки;

сахар – 150 грамм;

спелые груши – 6 штук;

грушевый сидр – 110 миллилитров;

двойные сливки – 200 миллилитров;

молоко – 200 миллилитров;

желтки – 6 штук;

корица – 2 палочки.

Приготовление

Шаг 1

Разогрейте духовку до 190 градусов. Всыпьте на противень муку и 50 грамм порезанного сливочного масла, разотрите смесь, чтобы она стала похожей на панировочные сухари. Добавьте молотую корицу и половину сахара. Отправьте смесь в духовку и выпекайте 10-12 минут до золотисто-коричневого цвета.

Шаг 2