Осенние десерты обладают особым шармом. Готовить их – самое удовольствие, а их вкус неповторимо дополняет яркие осенние мгновения. Груша является одним из самых популярных фруктов осени, поэтому воспользуемся этим даром природы и оставим немного ее вкуса и на зиму.

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Грушевый мусс – это отличный десерт, который вы захотите повторить снова. Готовить его очень легко, а когда настанет мгновение его открывать, то единственное, о чем придется сожалеть, это малое количество заготовленных баночек.

Грушевый мусс с корицей: рецепт

Время: 30 минут

Порций: 2

"Звезда" фантастических десертов / Фото Unsplash

Ингредиенты:

  • 1 килограмм грушек;
  • 3 столовые ложки коричневого сахара;
  • половинка лимона;
  • чайная ложка корицы.

Приготовление:

  1. Чистим грушки, удаляем сердцевинки и нарезаем небольшими кусочками.
  2. Очищенные и порезанные груши сбрызгиваем соком лимона и посыпаем сахаром. Отставляем на несколько минут, чтобы вышел сок.
  3. Ставим груши на медленный огонь и медленно помешиваем деревянной ложкой или лопаткой до полного распада плодов. В конце приготовления добавляем корицу.
  4. Блендером взбиваем блюдо в однородный мусс.
  5. Еще горячим раскладываем по банкам, закрываем и ставим вверх дном до остывания.