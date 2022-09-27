Осенние десерты обладают особым шармом. Готовить их – самое удовольствие, а их вкус неповторимо дополняет яркие осенние мгновения. Груша является одним из самых популярных фруктов осени, поэтому воспользуемся этим даром природы и оставим немного ее вкуса и на зиму.

Не пропустите Важный выбор для малыша: с какого мяса лучше начинать первый прикорм

Грушевый мусс – это отличный десерт, который вы захотите повторить снова. Готовить его очень легко, а когда настанет мгновение его открывать, то единственное, о чем придется сожалеть, это малое количество заготовленных баночек.

Грушевый мусс с корицей: рецепт

Время: 30 минут

Порций: 2

"Звезда" фантастических десертов / Фото Unsplash

Ингредиенты:

1 килограмм грушек;

3 столовые ложки коричневого сахара;

половинка лимона;

чайная ложка корицы.

Приготовление: