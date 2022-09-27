Осенние десерты обладают особым шармом. Готовить их – самое удовольствие, а их вкус неповторимо дополняет яркие осенние мгновения. Груша является одним из самых популярных фруктов осени, поэтому воспользуемся этим даром природы и оставим немного ее вкуса и на зиму.
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Грушевый мусс – это отличный десерт, который вы захотите повторить снова. Готовить его очень легко, а когда настанет мгновение его открывать, то единственное, о чем придется сожалеть, это малое количество заготовленных баночек.
Грушевый мусс с корицей: рецепт
Время: 30 минут
Порций: 2
"Звезда" фантастических десертов / Фото Unsplash
Ингредиенты:
- 1 килограмм грушек;
- 3 столовые ложки коричневого сахара;
- половинка лимона;
- чайная ложка корицы.
Приготовление:
- Чистим грушки, удаляем сердцевинки и нарезаем небольшими кусочками.
- Очищенные и порезанные груши сбрызгиваем соком лимона и посыпаем сахаром. Отставляем на несколько минут, чтобы вышел сок.
- Ставим груши на медленный огонь и медленно помешиваем деревянной ложкой или лопаткой до полного распада плодов. В конце приготовления добавляем корицу.
- Блендером взбиваем блюдо в однородный мусс.
- Еще горячим раскладываем по банкам, закрываем и ставим вверх дном до остывания.