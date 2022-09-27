Осінні десерти володіють особливим шармом. Готувати їх – саме задоволення, а їхній смак неповторно доповнює яскраві осінні миттєвості. Груша є одним із найпопулярніших фруктів осені, тож скористаймося цим даром природи та залишимо трішки її смаку й на зиму.

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Грушевий мус – це чудовий десерт, який ви захочете повторити знову. Готувати його дуже легко, а коли настане мить його відкривати, то єдине, про що доведеться жалкувати, це мала кількість заготованих баночок.

Грушевий мус з корицею: рецепт

Час: 30 хвилин

Порцій: 2

"Зірка" фантастичних десертів / Фото Unsplash

Інгредієнти:

  • 1 кілограм грушок;
  • 3 столові ложки коричневого цукру
  • половинка лимона;
  • чайна ложка кориці.

Приготування:

  1. Чистимо грушки, видаляємо серцевинки та нарізаємо невеликими шматочками.
  2. Очищені та порізані грушки скроплюємо соком лимона та посипаємо цукром. Відставляємо на кілька хвилин, щоб вийшов сік.
  3. Ставимо грушки на повільний вогонь та повільно помішуємо дерев'яною ложкою або лопаткою до повного розпаду плодів. Наприкінці приготування додаємо корицю.
  4. Блендером збиваємо страву до однорідного мусу.
  5. Ще гарячим розкладаємо по банках, закриваємо та ставимо догори дном до вистигання.