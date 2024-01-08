Сочные и невероятно вкусные: готовим настоящие грузинские хинкали
8 января 2024, 12:37Читати новину українською
Источник:katlin_stay
Большинство любит хинкали за их сочность и насыщенный вкус. Однако не обязательно идти в ресторан, чтобы их попробовать.
Вы вполне можете справиться своими силами. Готовить хинкали совсем не сложно.
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Рецепт настоящих хинкали
- Время: 1,5 – 2 часа
- Порции: 2
Ингредиенты для теста:
– 250 граммов муки;
– 115 граммов ледяной воды;
– 1 чайная ложка винного уксуса;
– щепотка соли.
Для начинки:
– 250 граммов фарша;
– 1 луковица;
– 1 пучок кинзы и петрушки;
– соль, перец по вкусу;
– 100 – 150 миллилитров ледяной воды.
Приготовление:
- В просеянную муку влейте ледяную воду, уксус и добавьте немного соли. Осторожно все перемешайте ложкой, затем высыпьте на стол и начните вымешивать тесто. Тесто будет очень плотным. Соберите все в шар и интенсивно вымешивайте не менее 5 минут.
- Заверните тесто пищевой пленкой и положите в холодильник минимум на 30 минут. После этого оно станет более эластичным.
- Раскатайте тесто в большой пласт. Вырежьте кружочки и накройте их пищевой пленкой. По одному раскатывайте до нужной толщины. Тесто должно быть очень тоненьким, но не прозрачным.
- Для начинки лук, зелень, соль, перец измельчите с помощью блендера или ножа. Затем добавьте все это в фарш, налейте воду и тщательно перемешайте.
- Начинку выложите по центру теста, а края осторожно соберите, формируя хинкали. Хорошо защепите все складочки и подрежьте вершок, чтобы было красивее.
- Варите хинкали в кипящей подсоленной воде 7 – 10 минут, постоянно помешивая. Погружать их нужно хвостиками вниз, предварительно сделав водоворот.