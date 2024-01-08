Сочные и невероятно вкусные: готовим настоящие грузинские хинкали

Большинство любит хинкали за их сочность и насыщенный вкус. Однако не обязательно идти в ресторан, чтобы их попробовать.

Вы вполне можете справиться своими силами. Готовить хинкали совсем не сложно.

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Рецепт настоящих хинкали

Время : 1,5 – 2 часа

: 1,5 – 2 часа Порции: 2

Ингредиенты для теста:

– 250 граммов муки;

– 115 граммов ледяной воды;

– 1 чайная ложка винного уксуса;

– щепотка соли.

Для начинки:

– 250 граммов фарша;

– 1 луковица;

– 1 пучок кинзы и петрушки;

– соль, перец по вкусу;

– 100 – 150 миллилитров ледяной воды.

Приготовление:

В просеянную муку влейте ледяную воду, уксус и добавьте немного соли. Осторожно все перемешайте ложкой, затем высыпьте на стол и начните вымешивать тесто. Тесто будет очень плотным. Соберите все в шар и интенсивно вымешивайте не менее 5 минут. Заверните тесто пищевой пленкой и положите в холодильник минимум на 30 минут. После этого оно станет более эластичным. Раскатайте тесто в большой пласт. Вырежьте кружочки и накройте их пищевой пленкой. По одному раскатывайте до нужной толщины. Тесто должно быть очень тоненьким, но не прозрачным. Для начинки лук, зелень, соль, перец измельчите с помощью блендера или ножа. Затем добавьте все это в фарш, налейте воду и тщательно перемешайте. Начинку выложите по центру теста, а края осторожно соберите, формируя хинкали. Хорошо защепите все складочки и подрежьте вершок, чтобы было красивее. Варите хинкали в кипящей подсоленной воде 7 – 10 минут, постоянно помешивая. Погружать их нужно хвостиками вниз, предварительно сделав водоворот.