Как его готовить показала первая леди Елена Зеленская. С этим рецептом у вас точно все получится.
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Вегетарианский закрытый пирог
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- К отварному картофелю добавьте масло и сделайте пюре.
- Отварите до полуготовности чечевицу. Измельчите чеснок.
- Мелко нарежьте лук, поджарьте немного на половине масла, после чего добавьте морковь и пассируйте 5 – 7 минут.
- Добавьте томатную пасту, чеснок, отварную чечевицу и 100 миллилитров воды. Тушите несколько минут. Добавьте соль и перец.
- Выложите массу в форму, а сверху равномерно распределите картофельное пюре.
- Запекайте 20 – 25 минут при температуре 180 градусов до появления румяной корочки.