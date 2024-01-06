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Вегетарианский закрытый пирог

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. К отварному картофелю добавьте масло и сделайте пюре.
  2. Отварите до полуготовности чечевицу. Измельчите чеснок.
  3. Мелко нарежьте лук, поджарьте немного на половине масла, после чего добавьте морковь и пассируйте 5 – 7 минут.
  4. Добавьте томатную пасту, чеснок, отварную чечевицу и 100 миллилитров воды. Тушите несколько минут. Добавьте соль и перец.
  5. Выложите массу в форму, а сверху равномерно распределите картофельное пюре.
  6. Запекайте 20 – 25 минут при температуре 180 градусов до появления румяной корочки.