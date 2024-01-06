Как его готовить показала первая леди Елена Зеленская. С этим рецептом у вас точно все получится.

Стоит пробовать Праздничный и яркий "Шанхай": готовим простой салат с исключительным вкусом

Вегетарианский закрытый пирог

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– 1 зубчик чеснока;

– 6 – 7 картофелин;

– 200 граммов чечевицы;

– 50 грамм томатной пасты;

– 100 миллилитров воды;

– 2 столовые ложки подсолнечного масла;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

К отварному картофелю добавьте масло и сделайте пюре. Отварите до полуготовности чечевицу. Измельчите чеснок. Мелко нарежьте лук, поджарьте немного на половине масла, после чего добавьте морковь и пассируйте 5 – 7 минут. Добавьте томатную пасту, чеснок, отварную чечевицу и 100 миллилитров воды. Тушите несколько минут. Добавьте соль и перец. Выложите массу в форму, а сверху равномерно распределите картофельное пюре. Запекайте 20 – 25 минут при температуре 180 градусов до появления румяной корочки.

Ищете рецепт вкусного салата? Попробуйте приготовить Оливье без колбасы – получится даже лучше.