Ви цілком можете впоратися самотужки. Готувати хінкалі зовсім не складно.

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Рецепт справжніх хінкалі

Час : 1,5 – 2 години

: 1,5 – 2 години Порції: 2

Інгредієнти для тіста:

– 250 грамів борошна;

– 115 грамів крижаної води;

– 1 чайна ложка винного оцту;

– дрібка солі. Для начинки:

– 250 грамів фаршу;

– 1 цибулина;

– 1 пучок кінзи та петрушки;

– сіль, перець до смаку;

– 100 – 150 мілілітрів крижаної води.

Приготування:

У просіяне борошно влийте крижану воду, оцет і додайте трошки солі. Обережно все перемішайте ложкою, потім висипте на стіл і почніть вимішувати тісто. Тісто буде дуже щільним. Зберіть все в кулю та інтенсивно вимішуйте щонайменше 5 хвилин. Загорніть тісто харчовою плівкою і покладіть в холодильник мінімум на 30 хвилин. Після цього воно стане більш еластичним. Розкачайте тісто у великий пласт. Виріжте кружечки та накрийте їх харчовою плівкою. По одному розкачуйте до потрібної товщини. Тісто має бути дуже тоненьким, але не прозорим. Для начинки цибулю, зелень, сіль, перець подрібніть за допомогою блендера або ножа. Потім додайте все це до фаршу, налийте воду і ретельно перемішайте. Начинку викладіть по центру тіста, а краї обережно зберіть, формуючи хінкалі. Дуже добре защепіть всі складочки та підріжте вершечок, щоб було гарніше. Варіть хінкалі в киплячій підсоленій воді 7 – 10 хвилин, постійно помішуючи. Занурювати їх потрібно хвостиками вниз, попередньо зробивши вир у воді.

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