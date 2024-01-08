Ви цілком можете впоратися самотужки. Готувати хінкалі зовсім не складно.
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Рецепт справжніх хінкалі
- Час: 1,5 – 2 години
- Порції: 2
Приготування:
- У просіяне борошно влийте крижану воду, оцет і додайте трошки солі. Обережно все перемішайте ложкою, потім висипте на стіл і почніть вимішувати тісто. Тісто буде дуже щільним. Зберіть все в кулю та інтенсивно вимішуйте щонайменше 5 хвилин.
- Загорніть тісто харчовою плівкою і покладіть в холодильник мінімум на 30 хвилин. Після цього воно стане більш еластичним.
- Розкачайте тісто у великий пласт. Виріжте кружечки та накрийте їх харчовою плівкою. По одному розкачуйте до потрібної товщини. Тісто має бути дуже тоненьким, але не прозорим.
- Для начинки цибулю, зелень, сіль, перець подрібніть за допомогою блендера або ножа. Потім додайте все це до фаршу, налийте воду і ретельно перемішайте.
- Начинку викладіть по центру тіста, а краї обережно зберіть, формуючи хінкалі. Дуже добре защепіть всі складочки та підріжте вершечок, щоб було гарніше.
- Варіть хінкалі в киплячій підсоленій воді 7 – 10 хвилин, постійно помішуючи. Занурювати їх потрібно хвостиками вниз, попередньо зробивши вир у воді.