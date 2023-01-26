Яркий аппетитный грузинский салат с курицей, кинзой, грецкими орехами и печеными овощами станет настоящим открытием для вашей семьи.

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Его можно подавать как на обычный стол, так и на праздничный. А если еще добавить бокал красного сухого вина – праздник точно получится на все 100%.

Рецепт грузинского салата с курицей

  • Время: 70 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Очищаем и моем овощи, прокалываем их вилкой. Баклажаны и сладкие перцы запекаем 1 час при 200 градусах. Снимаем шкурку и нарезаем мякоть тонкой соломкой.
  • Отвариваем в подсоленной воде куриное филе до готовности. Охлаждаем.
  • Нарезанный перьями лук заливаем уксусом и маринуем 15 минут.
  • Нарезаем отварную курочку тонкой соломкой, кинзу мелко нарезаем ножом, помидоры – кубиками.
  • В салатнице смешиваем все ингредиенты, поливаем соусом и перемешиваем.

Приятного тебе аппетита!