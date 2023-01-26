Яркий аппетитный грузинский салат с курицей, кинзой, грецкими орехами и печеными овощами станет настоящим открытием для вашей семьи.
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Его можно подавать как на обычный стол, так и на праздничный. А если еще добавить бокал красного сухого вина – праздник точно получится на все 100%.
Рецепт грузинского салата с курицей
- Время: 70 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Очищаем и моем овощи, прокалываем их вилкой. Баклажаны и сладкие перцы запекаем 1 час при 200 градусах. Снимаем шкурку и нарезаем мякоть тонкой соломкой.
- Отвариваем в подсоленной воде куриное филе до готовности. Охлаждаем.
- Нарезанный перьями лук заливаем уксусом и маринуем 15 минут.
- Нарезаем отварную курочку тонкой соломкой, кинзу мелко нарезаем ножом, помидоры – кубиками.
- В салатнице смешиваем все ингредиенты, поливаем соусом и перемешиваем.
Приятного тебе аппетита!