Яркий аппетитный грузинский салат с курицей, кинзой, грецкими орехами и печеными овощами станет настоящим открытием для вашей семьи.

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Его можно подавать как на обычный стол, так и на праздничный. А если еще добавить бокал красного сухого вина – праздник точно получится на все 100%.

Рецепт грузинского салата с курицей

Время: 70 минут

70 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– куриное филе;

– 2 баклажана;

– 2 сладких перца;

– 4 маленьких помидора;

– пучок кинзы;

– 50 граммов грецких орехов;

– 1 фиолетовый лук + 1 столовая ложка уксуса.

Для соуса:

– 1 чайная ложка хмели-сунели;

– 2 столовые ложки бальзамического уксуса;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Очищаем и моем овощи, прокалываем их вилкой. Баклажаны и сладкие перцы запекаем 1 час при 200 градусах. Снимаем шкурку и нарезаем мякоть тонкой соломкой.

Отвариваем в подсоленной воде куриное филе до готовности. Охлаждаем.

Нарезанный перьями лук заливаем уксусом и маринуем 15 минут.

Нарезаем отварную курочку тонкой соломкой, кинзу мелко нарезаем ножом, помидоры – кубиками.

В салатнице смешиваем все ингредиенты, поливаем соусом и перемешиваем.

Приятного тебе аппетита!