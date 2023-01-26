Яскравий, апетитний грузинський салат з куркою, кінзою, волоськими горіхами та печеними овочами стане справжнім відкриттям для вашої родини.

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Його можна подавати як на буденний стіл, так і на святковий. А якщо ще додати келих червоного сухого вина – свято точно вдасться на всі 100%.

Рецепт грузинського салату з куркою

Час: 70 хвилин

70 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– куряче філе;

– 2 баклажани;

– 2 солодких перці;

– 4 маленьких помідори;

– пучок кінзи;

– 50 грамів волоських горіхів;

– 1 фіолетова цибуля + 1 столова ложка оцту.

Для соусу:

– 1 чайна ложка хмелі-сунелі;

– 2 столові ложки бальзамічного оцту;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Очищуємо та миємо овочі, проколюємо їх виделкою. Баклажани та солодкі перці запікаємо 1 годину при 200 градусах. Знімаємо шкірку та нарізаємо м'якоть тонкою соломкою.

Відварюємо у підсоленій воді куряче філе до готовності. Охолоджуємо.

Нарізану пір'ям цибулю заливаємо оцтом і маринуємо 15 хвилин.

Нарізаємо відварену курочку тонкою соломкою, кінзу дрібно нарізаємо ножем, помідори – кубиками.

У салатниці змішуємо всі інгредієнти, поливаємо соусом та перемішуємо.⠀

Смачного!