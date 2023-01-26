Яскравий, апетитний грузинський салат з куркою, кінзою, волоськими горіхами та печеними овочами стане справжнім відкриттям для вашої родини.

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Його можна подавати як на буденний стіл, так і на святковий. А якщо ще додати келих червоного сухого вина – свято точно вдасться на всі 100%.

Рецепт грузинського салату з куркою

  • Час: 70 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Очищуємо та миємо овочі, проколюємо їх виделкою. Баклажани та солодкі перці запікаємо 1 годину при 200 градусах. Знімаємо шкірку та нарізаємо м'якоть тонкою соломкою.
  • Відварюємо у підсоленій воді куряче філе до готовності. Охолоджуємо.
  • Нарізану пір'ям цибулю заливаємо оцтом і маринуємо 15 хвилин.
  • Нарізаємо відварену курочку тонкою соломкою, кінзу дрібно нарізаємо ножем, помідори – кубиками.
  • У салатниці змішуємо всі інгредієнти, поливаємо соусом та перемішуємо.⠀

Смачного!