Рваный пирог из лаваша и сыра быстро и легко готовится, а выглядит как полноценное блюдо. Все, что вам нужно обычные продукты, духовка и немного времени.
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Начинкой для такого пирога не обязательно должен быть только творог. По желанию можно добавлять колбасу, ветчину, овощи или другие любимые ингредиенты. Вкус от этого станет только лучше, а блюдо – сытнее.
Рецепт рваного пирога с сыром
- Время: 40 минут
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- В глубокой посуде взбиваем яйца, молоко и растительное масло.
- Измельчаем мелко зелень, смешиваем с яичной смесью. Добавляем натертый творог и рваный руками лаваш.
- Все перемешиваем и перекладываем в жаропрочную форму смазанную растительным маслом. Слегка утрамбовываем и отправляем выпекаться в духовке при температуре 180 градусов примерно 30 минут до зарумянивания.
- Подаем блюдо к столу горячим или холодным Вкусно будет в любом виде.
Пусть вкушает!