Грузинский салат с куриным филе и запеченными овощами

Грузинская кухня – это всегда оригинальные, сытные блюда с яркими нотками кинзы, орехов, специй.

Яркий аппетитный грузинский салат с курицей, кинзой, грецкими орехами и печеными овощами станет настоящим открытием для вашей семьи.

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Его можно подавать как на обычный стол, так и на праздничный. А если еще добавить бокал красного сухого вина – праздник точно получится на все 100%.

Рецепт грузинского салата с курицей

Время: 70 минут

70 минут Порции: 4

– куриное филе;– 2 баклажана;– 2 сладких перца;– 4 маленьких помидора;– пучок кинзы;– 50 граммов грецких орехов;– 1 фиолетовый лук + 1 столовая ложка уксуса.– 1 чайная ложка хмели-сунели;– 2 столовые ложки бальзамического уксуса;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Очищаем и моем овощи, прокалываем их вилкой. Баклажаны и сладкие перцы запекаем 1 час при 200 градусах. Снимаем шкурку и нарезаем мякоть тонкой соломкой.

Отвариваем в подсоленной воде куриное филе до готовности. Охлаждаем.

Нарезанный перьями лук заливаем уксусом и маринуем 15 минут.

Нарезаем отварную курочку тонкой соломкой, кинзу мелко нарезаем ножом, помидоры – кубиками.

В салатнице смешиваем все ингредиенты, поливаем соусом и перемешиваем.

Приятного тебе аппетита!