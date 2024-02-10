Гуцульский банош: древний рецепт культового украинского блюда – доступно и очень вкусно
10 февраля 2024, 15:59Читати новину українською
Источник:Shuba
Банош – традиционное гуцульское блюдо, которое многие любят. Однако не надо ехать в Карпаты каждый раз, когда захочется его попробовать, ведь он готовится очень просто.
Банош подают и как основное блюдо, и как гарнир к мясу или овощам. Его можно приправить маслом, сыром, жирными сливками или другими добавками на свой вкус.
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Рецепт баноша
- Время: 45 минут
- Порций: 2
– 120 граммов кукурузной крупы;
– 300 миллилитров сливок;
– 400 граммов сала;
– 80 граммов брынзы;
– 2 веточки петрушки;
– соль, черный молотый перец по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте грудинку кубиками среднего размера. Хорошо разогрейте сковороду и бросьте на нее шкварки. Обжарьте их до золотистого цвета, посолите, поперчите, снимите сковороду с огня, но оставьте шкварки в сковороде, чтобы они продолжали готовиться.
- Тем временем в кастрюлю с толстыми стенками вылейте сливки или домашнюю сметану. Доведите до кипения. Немножечко посолите и поперчите.
- Постепенно добавьте крупу в сливки. Постоянно помешивайте венчиком, чтобы не образовывались сгустки.
- Уменьшите огонь до минимума и дайте баношу дойти. Он очень быстро загустеет. Когда на поверхности баноша вы увидите жир и глянцевый блеск, он будет готовым.
- Подавать банош в глубокой тарелке. Сверху натрите много брынзы, а на брынзу выложите шкварки и измельченную петрушку.