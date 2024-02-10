Банош подают и как основное блюдо, и как гарнир к мясу или овощам. Его можно приправить маслом, сыром, жирными сливками или другими добавками на свой вкус.

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Рецепт баноша

  • Время: 45 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Нарежьте грудинку кубиками среднего размера. Хорошо разогрейте сковороду и бросьте на нее шкварки. Обжарьте их до золотистого цвета, посолите, поперчите, снимите сковороду с огня, но оставьте шкварки в сковороде, чтобы они продолжали готовиться.
  2. Тем временем в кастрюлю с толстыми стенками вылейте сливки или домашнюю сметану. Доведите до кипения. Немножечко посолите и поперчите.
  3. Постепенно добавьте крупу в сливки. Постоянно помешивайте венчиком, чтобы не образовывались сгустки.
  4. Уменьшите огонь до минимума и дайте баношу дойти. Он очень быстро загустеет. Когда на поверхности баноша вы увидите жир и глянцевый блеск, он будет готовым.
  5. Подавать банош в глубокой тарелке. Сверху натрите много брынзы, а на брынзу выложите шкварки и измельченную петрушку.