По этому рецепту крученики получатся мягкими и ароматными. А начинка придаст им еще более приятный вкус.
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Крученики в сметанном соусе
- Время: 50 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Свиную вырезку нарежьте на пластины толщиной примерно 1 сантиметр. Хорошо отбейте с обеих сторон, посыпьте солью и перцем.
- Для начинки шампиньоны нарежьте мелким кубиком. Сковороду разогрейте с маслом и потушите шампиньоны, пока не выпарится вся влага.
- Добавьте мелко нарезанный лук и обжарьте все вместе до золотистого цвета. Добавьте соль и черный перец, перемешайте.
- К шампиньонам с луком добавьте натертый сыр и измельченную зелень.
- На каждый кусок мяса выложите начинку, заверните рулетиком и подверните края. Выкладывайте рулетики швом вниз на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжаривайте до золотистой корочки со всех сторон.
- Для соуса к сметане добавьте соль, черный перец, сушеный чеснок и муку. Хорошо перемешайте и разведите горячей водой.
- Рулетики залейте соусом и тушите 25 – 30 минут под крышкой на слабом огне. Готовое блюдо украсьте зеленью.